Геннадий Федынич: В последнее время за рубеж едут не только строители 1 17.10.2017, 17:01

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Геннадий Федынич

Фото: «Салідарнасць»

Профсоюзный лидер объяснил, что происходит на белорусском рынке труда.

По статистике, которую опубликовало МВД, только за январь-сентябрь текущего года более 8 тысяч белорусов нашли работу за границей (чаще всего России и Польше). В то же время в Беларусь за этот же период времени приехали более 13 тысяч иностранных трудовых мигрантов, среди которых оказалось много китайцев, украинцев и россиян.

Что происходит на белорусском рынке труда, в комментарии «Салiдарнасцi» рассказал председатель Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Геннадий Федынич.

– Что касается китайских рабочих, то здесь, по всей видимости, речь идет о тех связанных кредитах, которые КНР выдает Беларуси, – сказал в экспресс-комментарии профсоюзный лидер. – Там предусмотрено участие китайских рабочих. Просто так китайцы сюда на работу не ездят. И, кстати, белорусские рабочие устроиться туда на работу не могут.

По информации собеседника, китайские рабочие сегодня задействованы на проектах в Добруше, в строительстве дорог, а также индустриальном парке «Великий камень».

– Что же касается украинцев, то раньше были некоторые проблемы по Брестской области, когда они устраивались на работу за деньги гораздо меньшие, чем хотели белорусы. Но на общую политику трудоустройства граждан это сильно не влияло, – отмечает он.

В то же время, по словам профсоюзного лидера, гораздо более серьезной выглядит проблема оттока белорусов за рубеж:

– Сколько человек уезжает в Россию– сегодня абсолютно невозможно подсчитать. И официальная статистика не контролирует эту ситуацию.Туда едет трудоустраиваться молодежь, которая живет в приграничных районах. Много людей едут и в Польшу: там своих 500-600 долларов заработать можно. Здесь такой работы большинство молодых людей и в жизни не найдут!

Геннадий Федынич подчеркивает, что в последнее время за рубеж едут не только строители: «В ту же Россию отправляются медики и учителя, имея там гораздо более высокую зарплату, чем в Беларуси».

По словам эксперта, все это создает серьезную угрозу для экономики Беларуси:

– Никому не нужны просто кадры, а нужны специалисты. Как правило, выезжают далеко не худшие – а те работники, которые имеют соответствующую квалификацию. И в этом есть основная опасность. Беларусь может навсегда потерять своих людей. Не секрет, что сейчас в наших краях «за счастье» иметь 350-400 долларов в крупных городах и 250 долларов – в районных центрах.