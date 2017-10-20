БАТЭ обходит в таблице «Црвену Звезду» 1 20.10.2017, 9:50

1,761

Борисовчане занимают сейчас второе место в группе.

После трех туров группового раунда Лиги Европы БАТЭ находится на втором месте в таблице, несмотря на то, что имеет равное количество очков с «Црвеной Звездой» и худшую разницу мячей, а личная встреча соперников завершилась вничью 1:1, сообщает pressball.by.

Борисовчане оказались выше как раз благодаря результативной выездной ничьей в Белграде. Согласно регламенту, при равенстве очков для распределения мест в первую очередь используются показатели личных встреч спорящих. На данный момент у БАТЭ и «Црвены Звезды» равное количество очков в личных встречах, одинаковая разница забитых и пропущенных, одинаковое количество забитых, а следующий критерий — большее количество голов на чужом поле. У БАТЭ — один, у сербского клуба — пока ноль, так как матч в Борисове соперникам только предстоит.

Группа «Н»: Арсенал — 9 очков (3 игры), БАТЭ — 4 (3), Црвена Звезда — 4 (3), Кельн — 0 (3).