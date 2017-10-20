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Синоптики рассказали о погоде в выходные

  • 20.10.2017, 15:04
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Завтра существенных осадков не ожидается.

Холодный антициклон вытеснил тепло за пределы Беларуси, и прошедшей ночью на большей части территории страны существенно похолодало. В предстоящие выходные дни ожидается дальнейшее понижение температурного режима. 21−22 октября погодные условия на территории Беларуси будет в основном определять периферия холодного антициклона, путь которого пройдет со Скандинавии на центральные районы России, в западных районах нашей страны скажется влияние фронтального раздела. Об этом tut.by рассказала заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Светлана Рыбакова.

21 октября, в субботу, по юго-западной половине Беларуси пройдут небольшие дожди, на остальной территории страны существенных осадков не ожидается. В ночные и утренние часы в отдельных районах туман. Температура воздуха минимальная ночью составит от -2°С по северу до +10°С по юго-западу страны, максимальная температура воздуха в середине достигнет +4…10°С, в юго-западных районах она повысится до +11… 14°С.

22 октября, в воскресенье, в отдельных районах по юго-западной половине страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью −3…+3°С, по северо-востоку при ясном небе воздух охладится до −4…6°С, максимальная днем составит +2…8°С; в юго-западных районах страны теплее — ночью +4…6°С, днем +9…10°С.

23 октября, в понедельник, существенных изменений в погоде не ожидается, будет преимущественно без осадков, лишь по юго-западу страны кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью от -5°С по северо-востоку до +6°С по юго-западу, максимальная днем +2…8°С.

В дальнейшем до конца рабочей недели ожидается холодная предзимняя погода. Во вторник, 24 октября, фронтальный раздел обусловит в юго-западных и центральных районах Беларуси кратковременные дожди, местами в центральных районах ожидается мокрый снег, слабые туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью 0…+6°С, по северо-востоку при ясном небе воздух охладится до −1…4°С, максимальная температура днем составит +2…8°С.ё

25 октября, в среду, влияние фронтального раздела распространится на большую часть территории Беларуси, ожидается неустойчивая с осадками в виде дождя и мокрого снега погода, местами не обойдется без слабых гололедных явлений. Температура воздуха минимальная ночью составит −3…+4°С, днем 0...+6°С, по юго-западу до +8°С.


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