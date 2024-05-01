Минчанин украл наушники, продал их и купил жене цветы 3 1.05.2024, 19:09

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Иллюстративное фото

Прокуратура не оценила «романтический» поступок.

Житель Минска украл дорогие беспроводные наушники, продал их и купил жене цветы. Подробности инцидента сообщили агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Партизанского района.

В сообщении сказано, что 48-летний мужчина обучается на заочном отделении в одном из колледжей города. В день случившегося он приехал на занятия ранее и решил выпить кофе. На скамейке около входа в колледж он заметил, что кто-то забыл беспроводные наушники, и забрал их себе.

После занятий фигурант поехал в торговый центр, расположенный на улице Тимирязева, где зашел в магазин мобильных телефонов и аксессуаров и предложил продавцу купить у него наушники. Продавец согласился и дал за наушники 60 рублей.

«Деньги фигурант потратил на продукты и цветы для супруги», - говорится в сообщении.

Когда 19-летняя студентка заметила пропажу наушников, то обратилась в милицию. По записям с камер удалось установить личность похитителя. В отношении минчанина завели уголовное дело. Ущерб потерпевшая оценила в 550 рублей.

По словам заместителя прокурора Партизанского района Тимура Стужука, жителю Минска было предъявлено обвинение по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса – тайное похищение имущества (кража). По указанной статье предусматривается наказание вплоть до трех лет лишения свободы. Мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном.