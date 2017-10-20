Чиновники продолжают «баловать» cебя новыми служебными автомобилями 4 20.10.2017, 18:40

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Фото: nissan-ask.com.ua

Осенью автомобильных чиновничьих тендеров стало еще больше.

Еще в июле журналисты заметили, что районные чиновники начали массово покупать служебные автомобили. Журналисты насчитали около 20 тендеров на закупку новых автомобилей для различных исполкомов общей суммой около 800 тысяч рублей. В основном покупают Geely (Каменецкий, Ивановский, Крупский, Брагинский, Сенненский, Дубровенский, Свислочский, Поставский, Зельвенский райисполкомы), которые сейчас считаются машинами белорусского производства. Осенью автомобильных чиновничьих тендеров стало еще больше, пишет Еврорадио.

Пружанский райисполком решил не размениваться на мелочи и сразу купить Nissan Qashqai за 51 тысячу 600 рублей. Как сообщил Еврорадио начальник транспортного обслуживания райисполкома Игорь Якимович, всего в них шесть автомобилей:

"Одна машина стала требовать слишком больших средств для обслуживания и ремонта. Поэтому мы решили купить новую".

Почему Nissan, а не Geely? Потому что он, по мнению начальника транспортного обслуживания, "более прочный".

Пружанские чиновники — сторонники Nissan. В сентябре здесь пытались купить Nissan Terrano.

Новогрудский райисполком покупает легковой автомобиль за 26 тысяч рублей. Как поясняет начальник транспортного обслуживания райисполкома Владимир Кривель, у них все старое, нужно менять:

"В среднем машинам уже лет по 9-10. Есть у нас Ауди, которой уже 24 года, на ней наш руководитель ездит. Там уже все сгнило. Да и запчасти с каждым годом все сложнее доставать. Вот и вся необходимость".

В Новогрудском райисполкоме забыли, что летом 2015 года купили через тендер новую Geely EMGRAND X7. Кто ездит на этом автомобиле, если главу района возят на старой ауди — вот в чем вопрос!

В Брестском райисполкоме тоже решили купить начальнику новый легковой автомобиль за 53 тысяч рублей. Зачем им новый автомобиль?

"Он будет передан председателю вместо его нынешнего, который пришел в негодность. Облисполком согласовал покупку, были выделены деньги на приобретение нового автомобиля".

В последний раз служебные автомобили здесь покупали в 2014 и 2013 годах.

В результате за последние три месяца тендеры на приобретение служебных автомобилей выходят на сумму более 1 миллиона рублей. Это около полумиллиона долларов на новые автомобили.