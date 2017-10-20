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Татьяна Шаракова принесла Беларуси первую медаль на чемпионате Европы по велотреку

  • 20.10.2017, 20:43
Татьяна Шаракова

Белорусская гонщица стала третьей в своем заезде.

Первую медаль для сборной Беларуси на чемпионате Европы принесла Татьяна Шаракова, ставшая третьей в гонке по очкам, пишет tut.by.

Гонщица «Минска» активно провела гонку и смогла выиграть круг вместе с двумя попутчицами. Отметилась Шаракова и на промежуточных финишах. Всего в ее копилке 31 балл.

Золотую медаль выиграла датчанка Трине Шмидт, а серебро — россиянка Гюльназ Бадыкова.

Чемпионат Европы продлится в Берлине до 22 октября.


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