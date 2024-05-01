В Сети показали вероятный прилет ATACMS в Луганской области 1 1.05.2024, 19:18

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Эксперт объяснил цель удара.

В сети появилось видео вероятного удара ATACMS по россиянам в населенном пункте Роговое Луганской области. Поражение произошло примерно в 78 километрах от линии боевого соприкосновения.

Об этом сообщает «Милитарный» со ссылкой на комментарий руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко.

На видео, которое снял разведывательный беспилотник, видно большое скопление личного состава российских оккупантов и удар по нему тремя ракетами с кассетной боевой частью.

Seems like 🇺🇦did another ATACMS strike near Kuban, Luhansk.



Action starts at 03:50. A dud and 3 hits within a minute. pic.twitter.com/aGP4cWKY07 — JB Schneider (@JohnB_Schneider) May 1, 2024

По данным «Милитарного» площадь поражения и количество поражающих элементов значительно больше, чем у GMLRS, поэтому, вероятно, удар был нанесен баллистическими ракетами ATACMS американского производства.

Цель удара

«Такие удары по Луганской области очень нужны. Именно на территории Северо-Восточной части Луганской области Россия осуществляла подготовку и слаживание своих подразделений, которые в частности готовились к активизации боевых действий в Харьковской области, где Россия планирует усилить наступление», - пояснил Мусиенко.

Руководитель Центра военно-правовых исследований пояснил, что ВСУ бьют по скоплению ударных группировок врага.

«Нужно бить не только по Крыму, поскольку группировки российских войск на Востоке и в Белгородской и Курской областях не зависят от оккупированного Крыма. Поэтому удары именно по Луганской области крайне важны», - добавил он.

Мусиенко подчеркнул, что цель таких ударов — замедление наступательных действий врага.

«Цель — замедление наступательных действий врага. Не дать им развернуться в боевые порядки. Пока мы ждем больше других видов вооружений сейчас важно использовать то, что есть, а именно ATACMS, чтобы бить врага в тылах и не допускать к передовой»,- подытожил он.