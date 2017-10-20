«Лукашенко - дармоед, покидай свой кабинет» 6 20.10.2017, 20:56

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На завтрашнем Марше можно будет услышать новые лозунги.

Новый лозунг к Маршу рассерженных белорусов 2.0 придумала общественная активистка и режиссер Ольга Николайчик: «Лукашенко - дармоед, покидай свой кабинет».

Напомним, завтра, 21 октября в 14.00 на Октябрьской площади в Минске начнется Марш рассерженных белорусов 2.0. Главные требования марша — отмена декрета №3 и других незаконных поборов, повышение пенсий и зарплат. На акции также поднимут проблему дедовщины, беззакония и произвола в белорусской армии.