В регионах задерживали активистов, которые собирались в Минск на Марш 21.10.2017, 15:19

Сегодня на Марш рассерженных белорусов 2.0 вышли несколько сотен человек.

В регионах сотрудники милиции задерживали активистов, которые собирались в Минск на Марш рассерженных белорусов 2.0.

В частности, утром 21 октября в Молодечно задержали председателя Минской областной организации Белорусской социал-демократической партии Александра Абрамовича, который ехал в Минск для участия в акции протеста, сообщает ПЦ «Весна».

Задержавшие Абрамовича милиционеры сообщили ему, что он «нарушил правила дорожного движения» — перешел дорогу в неположенном месте. Абрамовича отвезли в Молодечненский психоневрологический интернат, чтобы проверить, не находится ли он в «состоянии алкогольного опьянения».

Правозащитники уточнили информацию из социальных сетей о задержании члена партии Объединенной гражданской партии из Молодечно Геннадия Фарино. Он также сейчас в милиции. Есть вероятность, что задержана также активистка Молодечненской организации Партии БНФ Ольга Логвинович. Она с самого утра не выходит на связь.

Кроме того, стало известно, что утром 21 октября в Барановичах задержали активиста профсоюза РЭП Григория Грика. Его задержали на перроне вокзала перед посадкой в поезд, на котором Грик планировал ехать в Минск. Задержание проводили сотрудники милиции в штатском.

Марш рассерженных белорусов 2.0 инициировал Белорусский Национальный Конгресс. Организаторы акции уведомили Мингорисполком о ее проведении.