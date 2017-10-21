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Белорус баллотируется в чешский парламент от Пиратской партии

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  • 21.10.2017, 18:54
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Пиратская партия занимается реформами законов об авторском праве и патентах.

«Радыё Свабода» представило видео о Андрее Ромашевском. Он баллотируется в парламент Чехии от Пиратской партии, которая занимается реформами законов об авторском праве и патентах. Эта организация входит в Интернационал пиратских партий и имеет своих представителей в государственных структурах Чехии.

Сам Ромашевский до эмиграции, еще в 1993 году, основал «Партию любителей пива» в Минске, главной целью партии было определено: «За чистоту и качество отечественного пива, государственную независимость и нейтралитет Беларуси, свободу экономических отношений и неприкосновенность личности и частной собственности».


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