Белорус баллотируется в чешский парламент от Пиратской партии 1 21.10.2017, 18:54

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Пиратская партия занимается реформами законов об авторском праве и патентах.

«Радыё Свабода» представило видео о Андрее Ромашевском. Он баллотируется в парламент Чехии от Пиратской партии, которая занимается реформами законов об авторском праве и патентах. Эта организация входит в Интернационал пиратских партий и имеет своих представителей в государственных структурах Чехии.

Сам Ромашевский до эмиграции, еще в 1993 году, основал «Партию любителей пива» в Минске, главной целью партии было определено: «За чистоту и качество отечественного пива, государственную независимость и нейтралитет Беларуси, свободу экономических отношений и неприкосновенность личности и частной собственности».