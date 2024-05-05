Аэродромы в огне: генерал ВСУ раскрыл влияние ATACMS на ход войны 2 5.05.2024, 11:37

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Боевые действия преобразились.

Российские оккупанты продолжают проводить наступательные операции на Юге и Востоке Украины. Вследствие этого количество ликвидированных военнослужащих РФ увеличивается, в частности из-за ударов ракеты ATACM по местам скопления сил противника.

Об этом в эфире телемарафона сообщил генерал-лейтенант в отставке и экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко.

По его словам, четко видны последствия ударов по российским оккупантам с использованием ракет ATACMS.

«Благодаря тому, что они применяются на большей дальности - до 300 км и именно по местам скопления врага, логистическим местам, аэродромам, где враг не ожидал такого воздействия. Боевые части этих ракет кассетные, они применяют в первую очередь против пехоты и легкобронированных целей. Применение именно по таким целям является наиболее эффективным», - прокомментировал он.

Романенко отметил, что последние данные касаются ударов по самолетам противника, которые находятся на аэродромах - «Кущевская» и других.

«Поскольку применение было неожиданным по этим местам, враг быстро пытается то, что осталось боеготовым, рассредоточить, чтобы уменьшить свои потери. Процесс идет с применением новых для нас элементов, которыми являются ATACMS с дальностью не 130, а 300 км», - резюмировал Игорь Романенко.