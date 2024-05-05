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Экзарх Константинопольского патриархата: Власть в Беларуси держит больной человек

  • 5.05.2024, 11:14
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Экзарх Константинопольского патриархата: Власть в Беларуси держит больной человек
Иустин Кивилоо
Фото: «Зеркало»

Православный священник призвал своих коллег поступать по примеру Иоанна Крестителя.

Сегодня, 5 мая, православные беларусы празднуют Воскресение Христово. Между тем Белорусская православная церковь подчиняется РПЦ, которая поддерживает войну в Украине. Как в таких условиях ходить в храм?

Эти и другие вопросы «Зеркало» задало главе литовского экзархата Константинопольского патриархата Иустину Кивилоо. Именно под его начало перешли двое белорусских священников, основавшие свой приход, соцсети которого власти уже успели признать «экстремистскими».

— Вы интересовались политической ситуацией в Беларуси раньше? Было ли у вас какое-то общение с нашими священниками?

— О том, что происходит в вашей стране, особенно эти последние четыре года, я знаю из новостей. Личных связей с людьми до последнего времени у меня не было. Ни одного священника из Беларуси я не знал. Первые знакомства были здесь (в Вильнюсе. — Прим. ред.), когда я увидел отцов Георгия Роя и Александра Кухту. Когда я слушаю, что происходит с ними, думаю, как такое вообще возможно? Все-таки XXI век, вроде бы все должно быть иначе.

Но власть в Беларуси и России получили люди, которые, можно сказать, в духовном смысле больны и думают только о себе. К сожалению, у них такая возможность есть. Однако я не считаю, что в этом заслуга лишь только того, кто пришел к власти. Один он ничего не может делать, ему нужны помощники или хотя бы равнодушные, которые не будут мешать. Как говорят, зло выигрывает тогда, когда хорошие люди молчат и бездействуют. Поэтому в Беларуси и России они [Лукашенко и Путин] использовали эту возможность делать то, что делают. Да, они виноваты. Но и те, кто позволил это, тоже ответственны.

— В Беларуси некоторые священники высказались по поводу насилия в 2020-м, а Лукашенко заявил, что они «занялись политикой». На ваш взгляд, священник может быть вне политики?

— Я так понимаю, что политикой считается только, когда ты против, а когда аплодируешь, тогда это не политика. Как возможно жить вне ее, когда она есть и священник тоже гражданин страны? Конечно, по православным канонам, он не имеет права быть избранным, вступать в партию и так далее, но иметь личное мнение может. Ну и священник не должен молчать, если творится несправедливость. Когда людей бьют и просто так сажают в тюрьму — это уже не политика. Когда людей на войне убивают — это тоже не политика.

Для меня довольно ясно: священник видит, что властитель поступает неправильно с точки зрения Евангелия, он должен сказать об этом. Но, к сожалению, есть вероятность, что будут последствия. Пример — Иоанн Креститель, которого убили за критику властей. К этому нужно быть готовым.

Я не за мученичество, это очень крайний случай, но если хочешь быть честным, говорить нужно. Что и сделали литовские и беларусские священники. Они не были согласны с главами РПЦ, которые оправдывают и благословляют войну (а церковь не может никогда быть за войну). Их лишили сана и запретили служить.

И Константинопольскому патриарху Варфоломею было очень просто восстановить их, так как решение Московского патриархата — это просто политика. Теперь они служат, слава Богу. И у людей есть возможность приходить в церковь и молиться, не идя против совести. Ведь если священники идут против совести, то выходит, что и миряне, верующие люди тоже должны. Возникает конфликт.

— Между тем Лукашенко приходит в храм на Пасху. Человек, который на стороне России в войне, поддерживает убийства. Это как минимум удивительно. Я не понимаю, как тот же митрополит в принципе пускает его туда. Что вы скажете по этому поводу?

— Каждый грешный может прийти в церковь, для этого она и есть. В христианстве есть история Марии Египетской, которая была блудницей и фактически из-за своей грешной жизни попала в Иерусалим с паломниками. Там она попыталась войти в храм, но не смогла. Бог поставил перед ней невидимую преграду. И она молилась перед иконой Богоматери возле церкви, чтобы Бог простил ее грехи. И Бог простил. После этого она изменила свою жизнь. По-моему, это пример для каждого.

Не знаю, приходит Лукашенко туда как верующий или по протоколу, чтобы себя показать. И тут вопрос к священнику, который его там принимает. Он должен спросить: «Исповедоваться не хотите?»

— Так Лукашенко же еще и выступает в церкви.

— И это интересно, конечно. А он богослов?

— Нет.

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