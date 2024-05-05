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Уникальные пасхальные обычаи белорусов: где почитают каменную девочку?

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  • 5.05.2024, 10:49
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Уникальные пасхальные обычаи белорусов: где почитают каменную девочку?

В регионах сохранились древние традиции.

В Беларуси православные верующие празднуют Пасху 5 мая. Красить яйца, освящать их, играть ими «в битки» и катать их с горки – традиционные пасхальные традиции белорусов и всех восточных славян. Но в некоторых деревнях и местечках люди вносили разнообразие в празднование Пасхи, придумывая свои обычаи. В некоторых местах они живут по сей день, передаваясь из поколения в поколение, а где-то о них остаются только в воспоминаниях, пишет belarus.kp.ru.

На Полесье жгут костры и наряжают «девочку»

В деревне Данилевичи Лельчицкого района своя всенощная - после молитвы и освящения пасхальной снеди вечером в субботу принято зажигать костры возле домов и спать, не раздеваясь и не выключая свет в доме. Люди говорят, что так они призывают к себе Иисуса Христа.

А еще на Пасху в Данилевичах идут к «каменной девочке». Так называют камень, напоминающий своими очертаниями и крест, и фигуру человека, у которой отчетливо видны голова, плечи и даже нательный крестик. По преданию, это девочка, которая окаменела из-за материнского проклятия в конце лета, в горячую пору сбора урожая. Девочка вместе с мамой жала рожь, вязала снопы. Неожиданно небо затянуло тучами – вот-вот польет дождь. Мать, волнуясь, что снопы промокнут, начала спешно их складывать в копны и дочку подгонять, чтоб пошустрее работала. А девчонка устала и решила отдохнуть. Тут мать и высказала ей в сердцах то самое роковое «пожелание»: «Да чтоб ты камнем стала!» Небо, как будто услышав страшные слова, почернело, поднялась буря, а когда стихла – на месте дочки женщина увидела камень.

Несмотря на всю трагичность этой истории, местные жители считают камень оберегом. «Девочку» наряжают в платочек, передничек, украшают цветами. Накануне Пасхи к ней приходят деревенские женщины, чтобы помолиться Богу, попросить прощения за грехи, приносят к камню угощения – крашеные яйца, пасхальные пироги. Старый «наряд» сжигают, приговаривая: «Иди до Бога дымом!»

В воскресенье на Пасху «девочку» навещают все жители деревни. Ей снова несут угощения, украшают ее лентами, рушниками, бусами. Здесь люди и молятся, и желания загадывают, и поздравляют друг друга с праздником, поют пасхальные песни.

Традиции поклонения «каменной девочке» присвоен статус нематериальной историко-культурной ценности Беларуси.

Водят хороводы на хороший урожай и проводят крестный ход

В северной и восточной Беларуси на Пасху по дворам ходили волочобники. Они пели хозяевам праздничные заздравные песни, желали всяческих благ и получали за это угощения. Традиция эта мало где осталась. Но петь на Пасху песни с определенным смыслом не перестали.

В деревнях Гадичево и Марковичи в Гомельском районе в 2007 году возродили обряд «Ваджэнне Сулы». У слова «сула» разные значения, одно из них – «копье», что роднит обряд с известным «Вождением Стрелы», «замыкавшим» весну. Сулу водят, чтоб был хороший урожай и для защиты деревень от молнии.

Для этого женщины и девушки на второй день Пасхи наряжаются в красочные аутентичные костюмы, которые шьются только в этой местности. Начинается действо в Гадичево - здесь водят старинные хороводы, поют. А потом, взявшись под руки с песней «Як ішла Сула» и частушками под гармошку идут в Марковичи. На всех перекрестках хороводы повторяются, а к их участникам могут присоединиться все желающие. В Марковичах праздник продолжается.

Хоровод водят и в агрогородке Бездеж Дрогичинского района на Брестчине. Здесь этот обряд, известный аж с XVIII века, называется «Стрылка». Потому что хоровод взрослые и дети водят не по кругу, а «стрелой». Собираются после службы в церкви в первый день Пасхи. Обряд символизирует окончание Великого поста и приход настоящей весны и посвящается будущему урожаю. Сначала дети небольшими группками выстраиваются в трех краях «стрелки» - они символизируют зернышки. Потом присоединяются взрослые, которые, взявшись за руки, водят хоровод и поют старинную песню «Ой, ляці, ляці, Стрылка». Кстати, здесь на женщинах можно увидеть знаменитые бездежские фартушки. Они настолько уникальны, что в деревне для них создан музей. Шутка ли – у каждой бездежской дамы в былые времена было около десятка оригинальных, совершенно по-разному вышитых фартуков, предназначенных для каждого большого церковного праздника.

А обряд «Стрылка» тоже внесен в список нематериальных историко-культурных ценностей Беларуси, как и «Намскі Вялікадзень» из деревни Оброво в Ивацевичском районе Брестчины.

Обровский обряд – это крестный ход, который издавна проводился в первый четверг после Пасхи. История его появления связана с тяжелыми временами, когда в деревне начали болеть и умирать дети, и никто не мог ничем помочь. Кто-то из старожилов подсказал: надо женщинам за одну ночь выткать рушник для иконы Божией матери и обойти с ним всю деревню. Так местные жительницы и сделали. С иконой, обернутой самотканым рушником, обошли с молитвами все дома в деревне, останавливаясь возле каждого с молитвами и благословением. Беда из деревни ушла. А обычай остался.

Праздничная процессия с той самой иконой, хоругвями, крестом, с пасхальными песнопениями отправляется от Свято-Михайловской церкви по деревне. Из каждого дома выносят стол, на котором ставят пасхальные угощения, цветы, пожертвования для церкви. Крестный ход останавливается возле дома, священник благословляет хозяев молитвой и окропляет святой водой. А «намским» назвали праздник, потому что благая весть приносится персонально каждому – то есть, «нам Вялікадзень».

Килограмм масла – на стол, еловые лапки – на пол

Масляный баран, которого в Глубокском районе традиционно ставили на стол на Пасху, тоже включен в список нематериального наследия. Интересно, что для него не надо ничего кроме сливочного масла. Но его надо много – около килограмма, а то и больше - и качественного, желательно домашнего, сбитого в маслобойке. Перед Пасхой верующие держали строгий пост, не удивительно, что масла собиралось достаточно. Вот и придумал кто-то не просто подавать его на стол, а в виде кудрявого барашка. В семье хранительницы традиции Марины Хрол из деревни Матюково рецепт передавался из поколения в поколение. Поэтому именно у нее масляный баран получается такой, что люди его заказывают у нее и на свадебные столы, и на разные праздники.

Интересно, что масляный барашек был традиционным пасхальным блюдом в разных регионах Польши, Украины, Чехии, России. И позиционировался не столько как вкусное блюдо (масло – оно и есть масло), а как оригинальное украшение пасхального стола. Есть упоминание барашка из масла и в серьезных кулинарных книгах.

В деревнях перед Пасхой хозяйки делали дома генеральную уборку и доставали из сундуков все лучшее, чтобы украсить жилье к великому празднику – самые нарядные вышитые полотенца, самые красивые тканые постилки. А в Могилевском районе принято украшать дом к Пасхе еще и еловыми лапками. Утром в субботу семьями шли в лес за свежей хвоей и устилали лапками в доме полы. Еловые лапки, принесенные в дом перед Пасхой, считались оберегом от всех бед.

Пасху начинают праздновать у могил

Во многих деревнях Докшицкого, Борисовского районов на кладбище принято ходить не на Радуницу, а в первый день Пасхи. Причем стараются прийти как можно раньше – в 8 часов утра здесь уже многолюдно, как на деревенской улице в праздничный день. А самыми первыми должны приходить на кладбище те, кто похоронил родных совсем недавно.

Могилы убирают и красят ограды накануне, а утром на Пасху на них стелют скатерти, выставляют выпивку и закуски. Правда, в последние годы все больше людей отказывается от этого обычая и предпочитают накрывать столы дома. Но на большинстве могил все равно стоит тарелочка и рюмка – умершим родственникам непременно оставляют выпить и закусить, а тем, кто курил, еще и сигарету могут положить. Закуска обычно символическая – конфеты, яблоко, крашеное яйцо (но ни в коем случае не освященное, а в первый год после похорон оно и вовсе должно быть не крашеное). Говорят, этот обычай появился, когда церкви повсеместно были закрыты. Люди не переставали верить в Бога, и не хотели отказываться от пасхальных богослужений, поэтому приглашали священника помолиться на кладбище – оттуда никто не осмеливался их прогонять. Со временем богослужения вернулись в церкви, а традиция ходить с утра на кладбище осталась.

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