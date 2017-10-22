12 удивительных способностей, которыми вы сможете овладеть за неделю 5 22.10.2017, 9:14

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Некоторые из них могут пригодиться для улучшения своего материального положения.

В своем выступлении на конференции TED в 2013 году писатель и бизнес-эксперт Джош Кауфман развенчал миф о том, что изучение новых навыков занимает много времени. По его словам, овладеть некоторыми способностями можно в течение 20 часов.

Если разделить весь процесс на двух- или трехчасовые отрезки, вам понадобится всего неделя практики, чтобы развить новую способность. Недавно пользователи портала Quora определили наиболее впечатляющие навыки, которыми можно овладеть всего за одну неделю.

Hyser предлагает взглянуть на 12 самых интересных среди этих навыков, с помощью которых вы сможете удивить родных и друзей.

1. Научитесь играть песню на музыкальном инструменте

Музыкальная теория – очень сложная вещь, но недели вам хватит, чтобы научиться играть песню на укулеле или губной гармонике.

В конце своего выступления на TED Кауфман продемонстрировал способность играть несколько аккордов ряда поп-песен на собственной укулеле. На обучение этому делу он потратил всего 20 часов.

Пользователь Quora Каран Бабар предлагает выбрать редкий инструмент, если вы хотите произвести впечатление на людей.

2. Научитесь управлять автомобилем с ручной коробкой передач

Безусловно, автоматические трансмиссии выглядят легче, но способность переключать передачи при движении по-прежнему удивляет некоторых людей. Также этот навык окажется полезным, если вам когда-нибудь понадобится водить чужую машину.

Механика использования сцепления и переключения передач достаточно проста, но, вероятно, вам придется потратить около недели, чтобы довести свои действия до автоматизма.

3. Научитесь складывать кубик Рубика

Некоторые люди могут сложить кубик Рубика быстрее, чем за 10 секунд. Они подтвердят, что в этой головоломке нет ничего особенного.

Вам просто необходимо изучить набор алгоритмов или отложить в голове шаблоны, которые помогут быстро сложить кубик. Запомнить порядок действий можно на удивление быстро. Новички могут в течение недели научиться складывать кубик Рубика менее чем за две минуты.

4. Научитесь рассказывать отличные истории

Сторителлинг, как и другой любой навык, подразумевает правила, которым нужно следовать, и ошибки, которых нужно избегать, чтобы достичь успеха.

По словам писателя и предпринимателя Сета Година, самые успешные ораторы привлекают внимание аудитории, рассказывая реальные истории, которые полностью оправдывают ожидания слушателей. В этих историях есть место для драмы, они отличаются продуманным построением. Также отличные рассказы развиваются в четком направлении.

Еще один важный момент: хорошие рассказчики знают, когда закончить историю.

5. Научитесь параллельно парковаться

Как пишет пользователь Quora Анкуш Сингхал, все должны учиться параллельной парковке, чтобы получить водительские права. Однако многие люди не умеют делать это хорошо.

Одна неделя – достаточное количество времени, чтобы освоить параллельную парковку и изучить, когда и как сильно нужно поворачивать руль. Дополнительного уважения заслуживает умение делать это одной рукой.

6. Научитесь готовить удивительное блюдо

Умение готовить для других людей – довольно простой и примитивный навык, но если в вашем арсенале есть хотя бы одно фирменное блюдо, это в корне меняет ситуацию.

Многие макаронные блюда можно приготовить без особых трудностей, приправив их хорошо выдержанным ароматным соусом. Приготовление идеального стейка также не потребует от вас длительной подготовки.

Оба эти блюда удачно сочетаются с вином. В результате вы получите еду, которой сможете удивить любого.

7. Изучите основы боевых искусств

Самозащита – один из тех навыков, которые вы надеетесь никогда не использовать, но, тем не менее, он является очень полезным. Пользователи Quora говорят, что каждому следует освоить базовые блоки, удары и захваты.

Как и приготовление пищи, самозащита – примитивный навык. Но с его помощью можно добиться уважения других людей.

8. Изучите как можно больше цифр числа пи

Впечатляющие навыки не всегда являются практичными. Специалисты по памяти запоминают длительные последовательности слов или цифр, объединяя разные комбинации вместе.

Чтобы запомнить отношение окружности круга к его диаметру — иррациональное, бесконечно длинное число, известное как пи, – каждый день откладывайте в уме шесть или семь чисел. Постепенно добавляйте каждую новую последовательность в общую строку.

9. Изучите азы нового языка

Людей, которые владеют несколькими языками, называют полиглотами. Мэттью Юлдрен и его брат Майкл могут разговаривать более чем на 10 языках, что делает их гиперполиглотами. Недавно они в течение недели изучили основы турецкого языка.

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Юлдрены используют приложение для изучения иностранных языков под названием Babbel. Также им помогают визуальные материалы и турецкая поп-культура, благодаря которой они знакомятся с новым языком.

10. Научитесь ломать яблоко голыми руками

Умение разделить твердый плод без использования ножей и других подручных средств – это еще один удивительный и полезный трюк.

Сначала удалите хвостик. Затем расположите кончики пальцев под яблоком так, чтобы обе ладони охватывали плод.

Зафиксируйте пальцы в удобном положении и начните постепенно надавливать на яблоко ладонями, прокручивая его в руках. После нескольких попыток яблоко должно разделиться на две равные части.

11. Научитесь жонглировать

Даже если вы сомневаетесь в координации ваших рук и глаз, жонглирование кажется вполне досягаемым навыком.

Самый простой способ освоить это умение в течение недели — начать с двух мячей. Практикуйтесь бросать оба мяча в воздух, сначала правой рукой, а затем левой. Затем используйте третий мяч, подбрасывая его, когда первый находится не вершине.

Скоро вы сможете объединить отдельные броски в одно перманентное движение.

12. Изучите основы пошива одежды

Чтобы стать профессиональным портным, люди тратят несколько лет, но основные навыки пошива одежды можно освоить быстро.

Одной недели должно хватить, чтобы изучить некоторые базовые швейные стежки, правила использования тканей для различных нарядов, как пользоваться швейной машиной и как проводить измерения.

Вам также полезно будет узнать, как перешивать одежду, если с первого раза она вам не подойдет.