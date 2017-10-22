440 лет назад Андрей Сапега разгромил войска Ивана Грозного под Венденом 9 22.10.2017, 9:30

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Московские воеводы бежали от полководца ВКЛ, бросив свою армию на произвол судьбы.

Иван Грозный дважды нападал на Венденский замок в ходе Ливонской войны. Тактика всегда была одна - взять в осаду и беспрестанно обстреливать стены замка. Горожане были готовы сами сдаться противникам Русского царства или терпеть изнурительную осаду, лишь бы не быть захваченными Грозным. В 1578 году на помощь жителям Вендена пришли объединенные силы армии ВКЛ, Польской Короны и Швеции. Не ожидавшие нападения русские воеводы бежали с места битвы, оставляя свои войска на растерзание противникам, пишет diletant.media.

Иван Грозный напал на Ливонию, желая получить, наконец, «юрьевскую дань». Однако война затянулась на 25 лет, за которые Ливонская конфедерация была ликвидирована и основным соперником Русского царства стала Речь Посполитая. Военные действия проходили с переменным успехом для каждой из сторон. И вот в 1578 году многотысячное русское войско подошло к стенам Венденского замка. На самом деле, это был не первый приход москвитян в Венден.

В 1577 году жители города подняли восстание против гарнизона Речи Посполитой и пригласили для защиты короля Магнуса, датского и норвежского принца, который был вассалом царя Ивана Грозного. Но Грозный заподозрил Магнуса в «измене», и небезосновательно. За спиной у царя Магнус начал тайные переговоры с польским королем Стефаном Баторием и призывал население городов сдаваться, если они не хотят быть захваченными русским царем. А опасаться было чего, ведь по воспоминаниям современников, Грозный отличался особой жестокостью при захвате территорий: «Известно всем, какую бесчеловечную жестокость, какие бедствия и скорбь еще недавно испытали от Московского тирана города, крепости и селения, которые он покорил своему ужасному владычеству<…> он проявлял свой тиранский Гнев без всякого различия над полководцами, над лицами благородными, над знатными воинами, над особами духовными, женщинами и девицами, даже над малыми невинными детьми, приказывая их рубить в куски, четвертовать, втыкать на копья, раздирать лошадьми».

Таким образом Магнус присоединил к Ливонскому королевству несколько городов, в том числе и Венден. Но Иван Грозный прознал об этом и осадил город. Он выманил Магнуса из крепости на переговоры, а сам арестовал его и заключил в тюрьму. Город обстреливали пять дней, пока окончательно не захватили. Остатки гарнизона Магнуса заперлись в замке и взорвали себя. Но русское войско не пробыло там долго, уже в декабре его отбили объединенные польские и немецкие отряды. Они напали ночью и застали войско врасплох, москвитяне спасались бегством. Короля Магнуса освободили, после чего он сразу же перешел в лагерь противников Грозного.

Тогда Иван Грозный решил вернуть Венден себе. К стенам замка он послал армию под руководством Ивана Мстиславского с сыном и боярина Морозова. Уже по обычаю русское войско стало беспрестанно обстреливать замок из пушек. Была разрушена часть стены замка, осажденные терпели крайнюю нужду и голод. Однако прослышав о приближении неприятеля, войска Грозного сняли осаду и спешно отступили. В конце лета 1578 года Иван Голицын, Василий Тюменский и другие воеводы взяли Оберпален. Следующим на очереди был Венден, однако в рядах войска возникли разногласия. Тогда Грозный послал к ним военного дьяка Андрея Щелкалова с требованием незамедлительно действовать, но время уже было упущено. Осаждавшее город русское войско 21 октября 1578 года встретилось с объединенными силами польско-литвинской армии и шведского отряда. Литвинами командовал Андрей Сапега, со стороны шведов выступал военачальник Юрген Бой.

Противники подошли к стенам Вендена и напали на войско Грозного. По словам современников, русские войска едва успели перестроиться для битвы. Первой в бегство обратилась конница, за ней последовали и остальные. Та же часть армии, что осталась, отступила в шанцы и попыталась плотным огнем остановить неприятеля. С наступлением темноты бой прекратился и был продолжен утром.

Однако русские военачальники не стали дожидаться возобновления действий, и ночью Голицын, Щелкалов и другие воеводы бежали в Дерпт, бросив свои войска на произвол судьбы. Остатки русского войска были разгромлены. «Они смешали их ряды, убили более 6,000 человек, положили на месте некольких князей и бояр со всеми лучшими стрелецкими головами, многих из них взяли в плен, знатнейшего Московского воеводу повесили на самой большой пушке, называемой Волком, и тут же его убили, взяли в добычу 24 большие пушки и завоевали весь провиант и амуницию, какую Император возит с собою на войне, а остальное войско обратили в бегство».

Современники сообщают, что русские пушкари, исчерпав средства к сопротивлению, повесились на своих орудиях. Так окончилась осада Вендена для войска Ивана Грозного. Хотя поначалу русское войско имело преимущество и осажденный город практически не имел шансов выстоять, объединенные войска Швеции и Речи Посполитой разбили ряды осаждавших и обратили армию в бегство. Поражение при Вендене практически положило конец наступательным действиям войск Ивана Грозного в Ливонии.