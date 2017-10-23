Житель Кобрина: Приехал на Марш за своих детей, родных и близких 23.10.2017, 9:58

Будущее поколение белорусов должно жить в свободной стране.

21 августа в Минске прошел Марш рассерженных белорусов 2.0 против налога на «тунеядцев» и «дедовщины» в армии.

Житель Кобрина на Октябрьской в Минске площади рассказал, почем он вышел на акцию:

«Я специально приехал на эту акцию, никто не смог мне помешать. В первую очередь я приехал за себя, за своих детей (у меня их двое), за их будущее, чтобы они жили в свободной стране, могли высказывать свое мнение. Чтобы не было такого, что человека наказывают за то, что у него другое мнение, чтобы закончились репрессии, — заявил житель Кобрина. — Власти сейчас стараются, чтобы никто не мог пикнуть. Я приехал, чтобы этот беспредел закончился, за своих родных, близких, за то, чтобы они жили в свободной Беларуси. Эту систему нужно менять».