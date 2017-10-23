Анна Бахтина борется за право вернуться в профессию 12 23.10.2017, 13:07

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Анна Бахтина

Продолжение суда по жалобе адвоката политзаключенных, которую Минюст лишил лицензии, продолжится 27 октября.

Рассмотрение жалобы адвоката Анны Бахтиной, которую Минюст недавно лишил лицензии, началось в суде Московского района Минска 19 октября.

Адвокат с 25-летним стажем деятельности в судебном порядке оспаривает решение квалификационной комиссии Министерства юстиции, на основании которого она была лишена права осуществлять адвокатскую деятельность, сообщает ПЦ «Весна».

Постановление было вынесено Министерством юстиции 14 сентября. По мнению Бахтиной, имели место нарушения при проведении аттестации, а внеочередная аттестация была проведена неправильно, поэтому и решение было принято необоснованно.

12 сентября квалификационная комиссия Минюста Беларуси в ходе внеочередной аттестации адвокатов признала Анну Бахтину «недостаточно квалифицированной».

«Готовясь к суду я ознакомилась с материалами по аттестации и материалами проверки. Там отсутствует моя характеристика, и мои объяснения о том, что я не признаю нарушения, которые выявила проверка, а это все только помарки делопроизводства, которые не имеют отношения к моей профессиональной деятельности», - сказала Анна Бахтина.

В суде Анна Бахтина заявила ходатайство о вызове в суд в качестве свидетеля председателя квалификационной комиссии Минюста Николая Старовойтова, но судья ходатайство отклонил. Представители Минюста, в свою очередь ходатайствовали перед судом о приобщении к делу характеристики на Бахтину, которое суд удовлетворил.

Анна Бахтина расценивает лишение ее лицензии как политически мотивированное преследование, связанное с тем, что она защищала известную журналистку Ирину Халип, фигуранта «дела патриотов» Мирослава Лозовского, блогера Эдуард Пальчиса и других известных общественных активистов.

Правозащитное сообщество Беларуси неоднократно выражало обеспокоенность вмешательством государственных органов в деятельность адвокатуры и выступало в защиту адвокатов, которые были лишены права заниматься профессиональной деятельностью исключительно в связи с их участием в качестве защитников в политически мотивированных уголовных делах.

13 сентября правозащитники выступили с совместным заявлением белорусских правозащитных организаций, в котором требуют от властей Беларуси прекратить давление на адвокатов, осуществляющих защиту фигурантов политически мотивированных дел и дел, связанных с отстаиванием прав человека; немедленно прекратить вмешательство государственных органов в деятельность адвокатуры и обеспечить ее независимость на законодательном уровне путем внесения соответствующих изменений в действующее законодательство, а также отменить соответствующее решение квалификационной комиссии Минюста, которое является препятствием в осуществлении профессиональной адвокатской деятельности Анны Бахтиной.