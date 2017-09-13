Ирина Халип: Адвокаты, защищайте вашу коллегу! 6 13.09.2017, 13:07

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Ирина Халип

Анна Бахтина называла своих политических подзащитных героями.

Квалификационная комиссия Министерства юстиции лишило лицензии адвоката Анну Бахтину, которая имеет 38-летний профессиональный стаж. Адвокат защищала разных людей, в том числе и обвиняемых по различным политическим делам. В 2011 году одной из подзащитных Анны Бахтиной была известная белорусская журналистка Ирина Халип.

Сайт Charter97.org спросил у Ирины Халип, как ей помогла Анна Бахтина, что означает то, что адвокат не прошла аттестацию, для белорусского демократического общества:

- Я считаю, что Анна — это один из лучших адвокатов в нашей стране, она профессионал очень высокого класса.

Мне вспоминается чудесная фраза, которую в судебном перерыве тогда, в 2011 году, сказал тогдашний посол Германии, присутствующий на суде. Он подошел к Анне Викторовне, пожал ей руку и сказал: «Вот такого бы адвоката, да в нормальный западный суд». Он сам юрист по образованию, видел и понимал, как и что она делает.

Мало того, что Анна — профессионал высокого класса, она еще и абсолютно бесстрашная. Я помню, что Анна Викторовна в суде открыто всех нас, подсудимых, называла героями, предостерегала суд что, в конце концов, всем придется ответить за беззаконие. В принципе, я понимала, что она готова к риску. В 2011 году, летом, как раз после наших судов, ее уже лишали лицензии.

Кстати, ситуация была точно такая же. Тогда Анна обжаловала лишение квалификационной комиссии и лицензию ей вернули. Как будет сейчас я не знаю, но опять-таки хочу предостеречь чиновников: ребята, а вас ведь сажают еще чаще, чем нас. Вам тоже нужны хорошие адвокаты. Одумайтесь!

- Какой, на ваш взгляд, должна быть реакция независимого общества на лишение Анны Бахтиной лицензии?

- Знаете, меня и тогда, и сейчас до глубины души возмутило, что адвокатская общественность молчит. Понимаете, когда сажают журналистов, журналисты борются за своих коллег, даже если они друг друга ненавидят, когда все находятся на воле и являются жесткими конкурентами.

Но меня удивило, что сейчас адвокатская общественность делает вид, что ничего не происходит. А ведь сегодня лишили лицензии одного, завтра лишат другого. В конце концов, они все станут просто-напросто атрибутом, финтифлюшкой, которая должна присутствовать в судебном заседании. Если их устраивает это, то ради Бога, ребята, молчите дальше. Но я их призывают: если у вас осталась совесть, господа адвокаты, защищайте вашу коллегу!