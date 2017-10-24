«Слава смог»: Минчанин выкупил деревенский магазин и переделал его в жилой дом 8 24.10.2017, 13:39

6,469

Герой этой истории тысячу раз мог завести пластинку о несправедливости, но вместо этого решил взять ситуацию под контроль и сделать.

Поднять руки просто, не опустить сложнее. Вячеслав тысячу раз мог завести пластинку о несправедливом мире, обвинить всех вокруг и найти оправдание своим ошибкам, но вместо этого решил взять ситуацию под контроль и сделать. Просто сделать.

После неудачи с открытием производства мужчина захотел исполнить давнюю мечту — построить собственный дом. Наплевал на рассуждения пессимистов, щелкнул тумблером с надписью «Нытье» и твердо решил довести дело до конца, превратив старый сельский магазин в жилой дом.

«Скажем честно: это было непросто, да и подходит такой вариант далеко не всем. И все же многим стоило бы поучиться у этого мужчины стойкости. Этот текст — о Славе, который смог», - пишет onliner.by.

Когда вокруг октябрь, а утренние туманы поднимают в воздух всю накопленную за год серость, такие жизнелюбы, как Вячеслав, заметны куда лучше обычного. Сейчас его коттедж выглядит так же, как и сотни других домов в поселке, и случайный прохожий вряд ли догадается, что раньше здесь продавали хлебобулочные и плодово-ягодное.

С детства Вячеслав Врублевский жил в центре Минска и хотел в деревню (именно так, не наоборот). Решиться сменить шумные дороги на разбитые, а рычание машин под окном — на вой собак под луной заставила сама жизнь. В 2011 году мужчина купил здание бывшего магазина в Минском районе и решил открыть там собственное производство. Но бизнесмены часто ошибаются. А Вячеслав — бизнесмен.

Уже почти десять лет мужчина занимается не самым обычным бизнесом — ароматизацией помещений: заставляет магазины пахнуть свежим хлебом, а офисы — цветами, деревом и другими приятными штуками. Его компания производит оборудование и запахи, а это требует площадей. Спустя несколько лет работы предприниматель решил обзавестись собственным производством и урвал на аукционе здание давным-давно не работающего магазина в деревушке с пушистым названием Котяги, которая находится в 14 километрах от МКАД.

План оказался так себе.

— Моя схема умерла быстро — на этапе оформления документов. Санстанция запретила создавать производство в жилом массиве: в Минском районе с этим особенно строго. Так что мой первый совет: если затеяли что-то подобное, уезжайте подальше, — рассказывает улыбчивый мужчина и пытается укротить игривую, но уж слишком массивную собаку, закидывающую передние лапы на плечи гостей. — Своего жилья у нас к тому моменту не было, поэтому в голове возникла еще одна безумная идея — превратить магазин в жилой дом.

Конечно, многие крутили пальцем у виска и говорили, что это невозможно. Но я-то знал, что ничего невозможного нет.

На оформление всех документов мне понадобилось два года. Было тяжело, не скрою. Были сомнения, была обида, но как-то потихонечку все решилось. Не буду останавливаться на всех юридических проволочках, вряд ли это будет интересно большой аудитории, но, как видите, это вполне реально.

По закону в каждой деревне, население которой достигает определенной отметки, должен работать магазин. Здесь он вроде как тоже должен быть, но он уже много лет был закрыт, и здание все же решили выставить на аукцион, а не выделять деньги на восстановление. А что ж поделать, если он нерентабелен?

— Когда мы начали строиться, местные между собой шептались и говорили, что я афганец, потому мне магазин и выделили. Сначала пытался что-то объяснять, говорить, что нигде я не воевал, а потом плюнул: афганец и афганец, — смеется мужчина. — Это сейчас все нас знают, кто мы такие, школьный директор по каким-то вопросам лично в гости приходит. Здесь вам не Минск, здесь ничего не скроешь.

Магазин в то время выглядел ужасно: мусор, трещины, осколки и тоска. За старое здание с небольшим участком Вячеслав отдал около $10 тыс.

Все сложные работы в силу жизненных обстоятельств пришлось поручить строителям.

— Гипотетически можно было все это и самому делать, но некоторые действия сложно выполнять, находясь в инвалидной коляске. К тому же хотелось заселиться до семилетия сына, чтобы он сразу смог пойти в местную школу: не хотелось ребенка таскать с места на место, — объясняет Вячеслав. — Сразу обратился к специалистам. Инженеры осмотрели стены и сказали, что их желательно усилить, поскольку на одной обнаружили нехорошую трещину.

— Наш народ привык все делать с запасом. Если говорят, что надо ведро бетона, берешь полтора «на всякий случай». Мы так весь дом строили. Теперь у меня стены по 60 сантиметров толщиной, — улыбается хозяин и ведет по комнатам.

Переехала семья при первой же возможности, когда в доме появились отопление и спальные места. Точнее, к столь скорому переезду тоже подтолкнули обстоятельства.

— В Минске я жил в многоэтажке. Спуститься мог и сам, а вот подняться в квартиру без помощи не получалось. Обычно меня относил мой партнер по бизнесу, но в то время он как раз уезжал в отпуск. Мы подумали и решили переехать, чтобы я мог самостоятельно выходить из дома и никого не просить, — делится бизнесмен.

Экономить на строительстве и ремонте супруги не стали — дом площадью 85 кв. м обошелся им в баснословные $100 тыс. Кто-то может сказать, что это слишком дорого, и в этом, вероятно, есть правда. Но считать чужие деньги легче, чем их зарабатывать, а учить — проще, чем делать.

— Рассчитывали уложиться в $25 тыс. Все посчитали, спланировали, вдохнули и начали строиться. Сумма росла медленно, но верно и незаметно перевалила за полтинник. Мы уже тогда перестали беспокоиться по этому поводу так сильно, хотя если бы кто-то сказал мне, что эта стройка выльется в такую сумму, то я бы ни за что не начал. Поэтому дам второй совет: просто начинайте и не бойтесь. Все получится, главное — ввязаться, а там само пойдет, — оптимистичен прошедший через тяготы строительства и ремонта мужчина.

Отделкой семья занималась самостоятельно: все работы, кроме установки натяжных потолков и дверей, они сделали в четыре руки. Где-то получилось не так ровно, как хотелось бы, где-то — не с первого раза, но все же получилось.

— Когда дом уже был построен, я понял, что, в принципе, мог бы все это сделать сам: ничего сложного в этом нет. Я вот боялся делать теплые полы и нанял профессионала. А потом понаблюдал за ним и понял, что мог бы и сам справиться, хотя это и вызвало некоторые сложности из-за моего ограничения в движении.

В интернете сейчас можно найти все. У меня не было абсолютно никакого опыта в строительстве или ремонте, но на YouTube сейчас просто кладезь познавательных роликов, где все объясняется в деталях.

Некоторые работы получалось сделать даже лучше, чем у профессионалов. Простой пример. Попросил мастера развести электрику так, чтобы выключатели работали на несколько комнат: чтобы из гостиной можно было управлять светом еще и в кухне и коридоре, из коридора — в гостиной и кухне и так далее. Мне так удобнее: меньше движений. Он ответил, что это невозможно. Я немного почитал, потратил пару часов — и сделал. Оказалось, что все просто.

Примерно так было и с кафельной плиткой: одну стену делал я, другую — плиточник. Угадайте: какая отвалилась, а какая до сих пор висит? — показывает на стену Вячеслав.

Во многом хозяину помогала супруга: она выравнивала уголки, красила стены и даже штукатурила. Вячеслав уверен, что современные материалы позволяют заниматься ремонтом абсолютно любому человеку даже без опыта и особых навыков.

— Что трудного в том, чтобы сложить паркет или уложить пробковый пол? Конструктор в детстве ведь все собирали. Установить сантехнику или вылить полочку из бетона — тоже проще простого. Просто бояться не стоит. Конечно, что-то у меня получалось не так, как мне хотелось бы, но если вам не показать, то вы и не заметите. Хотя самого кривой карниз ужас как бесит, но достать до этой гадины не получается, — в очередной раз широко улыбается мужчина.

В доме по-прежнему остается много незаконченных дел, но с тех пор, как семья смогла обжиться, темп ремонта поубавился: с уменьшением мотивации резко подскочил градус лени.

В скором времени супруги планируют построить солидную террасу на заднем дворе, а параллельно закончить ремонт в оставшейся третьей комнате. Приумножить свои пять соток у них вряд ли получится: по закону они не могут выкупить соседний участок и построить там еще один жилой дом. Но на ближайшие годы работы будет достаточно и на имеющейся земле. Несмотря на инвалидность, мужчина сумел построить довольно уютный и симпатичный дом, пускай и не без помощи строителей (на которых, впрочем, нужно еще заработать). Но у Славы получилось. Слава смог.