Николай Статкевич: Власть в маразме 8 24.10.2017, 14:30

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Николай Статкевич

Лидер БНК получил пачку повесток из различных органов.

Один из организаторов Марша рассерженных белорусов 2.0, сопредседатель Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич получил около десятка повесток и судебных решений.

По его словам, перед субботней акцией, чтобы избежать превентивного ареста, вместе с женой Мариной они на 10 дней уехали из Минска. А когда добрались домой, из почтового ящика достали письменные сообщения из милицейских, судебных и прокурорских учреждений.

«В основном бумаги из городского суда на меня, - уточнил Радыё Свабода Статкевич. - Марина после 5-суточного ареста за 8 сентября обжаловала решение Ленинского районного суда Минска. Однако Минский городской суд решил, что я был должным образом проинформирован, просто никак на это не отреагировал. Замечу, что все происходило в то время, как я уже отбывал 15-суточный арест. Кто не знает: если сидишь на Окрестина, даже ручку забирают, не говоря о том, чтобы сообщить о каком-то суде.

Далее, когда заканчивались те 15 суток, меня за час до окончания вывезли в Ленинский РУВД и выпускали уже оттуда. Но я вернулся на такси до Окрестина, так как знал, что меня встречают, и дал там интервью. Среди прочего рассказал, что была целенаправленная попытка заразить меня туберкулезом. Завели человека, немного потоптался у дверей, а потом вдруг признался, что он “тубик”, как говорят на их жаргоне, но ему запретили об этом говорить».

По словам Николая Статкевича, больше всего его поразил протокол из Московского РУВД, составленный за «несанкционированное пикетирование». Оказалось оно в виде интервью, которое он «публично» дал независимым СМИ возле тюрьмы после освобождения 7 октября. Протокол направлен в суд, дата заседания уточняется.

Статкевич сообщил, что много конвертов пришло на имя жены, однако она принципиально их не открывает.

«Что ни говорите, а в “долиберализационные” времена такого не было, чтобы во время административного ареста пытались намеренно заразить туберкулезом, а потом составляли протокол (согласно которому опять же посадят) за интервью о попытке заражения. Мстят, что не удалось заразить?

Я много раз бывал в разных тюрьмах, но никогда не было такой гнусности. Кстати, не только туберкулез, у того человека были и другие проблемы, в которых он также признался. В любом случае у меня получилось быстро его из камеры убрать, слава Богу. Справедливости ради, сейчас боюсь за его жизнь - ему так или иначе отомстят, что признался, хотя не должен этого делать. Но еще раз хочу подчеркнуть: впервые такая гнусность делается во время отбывания административного ареста. И тоже первый раз собираются судить за интервью под стенами Окрестина. Да, случалось, что вывозили раньше времени, чтобы не встречали, но за беседу с журналистами - это маразм. Не могу расценить иначе, только как примитивную месть».

Статкевич полагает, что вскоре прокуратура и судебные органы начнут активничать вызовами и повестками по итогам Марша рассерженных белорусов, который состоялся 21 октября в Минске.