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Генпрокурор Украины: Саакашвили отказано в политическом убежище

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  • 24.10.2017, 15:59
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Юрий Луценко заявил, что нет никаких препятствий для экстрадиции грузинского политика.

Государственная миграционная служба Украины отказала лидеру партии "Рух нових сил" Михаилу Саакашвили в политическом убежище в Украине. Об этом журналистам в Киеве заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"У нас есть новость: если раньше я заявлял, что статус Саакашвили делает нвозможным любой способ его депортации или экстрадиции, то сейчас ГМС отказала ему в статусе беженца, и он в суде он это решение не обжаловал. Поэтому сейчас Саакашвили апатрид (лицо без гражданства. – прим.) без любых обстоятельств, которые не разрешали бы его экстрадицию или депортацию, ГМС знает это наверняка", – сказал Луценко. 

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года.


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