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Максим Винярский: Нельзя сдаваться, надо продолжать борьбу

  • 24.10.2017, 15:42
Максим Винярский
Фото: «Радыё Свабода»

Бороться за будущее своей страны так же логично, как и просто жить в ней.

Об этом в интервью Charter97.org заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский, который вчера вышел на свободу после 10-суточного ареста.

- Приветствуем вас на свободе! Расскажите, что за «профилактическую беседу» пытались с вами провести вчера вместо освобождения с Окрестина?

- Точно не могу даже сказать, что стояло за всем этим «маскарадом». Вместо того, чтобы вывести меня за ворота ЦИП на Окрестина, мне объявили, что поедем в РОВД Московского района Минска. Пока меня везли туда на машине, некий сотрудник в штатском, начал говорить мне, что я очень «дерзкий» и там, в РОВД, мне объяснят, как надо себя вести, и «научат жизни». Угрожающий тон он и не пытался скрывать.

Когда машина заехала за ворота Московского РОВД, там нас уже ждал еще один сотрудник в гражданском. Допускаю, что это вовсе не переодетый милиционер, а сотрудник совсем другого ведомства. Он, конечно же, не представился.

Когда мы вошли в здание, милицейский конвой остался в коридоре, а гражданин в штатском вошел со мной в кабинет и предложил поговорить о статье 23.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Я ответил, что ни в каких разговорах участвовать не буду, и напомнил, что срок нахождения под арестом закончился и многие люди ждут меня возле Окрестина недоумевают, где я нахожусь.

Неизвестный в штатском пробовал зачитывать мне разные статьи и задавать какие-то вопросы, но поняв, что беседы не выйдет, предложил встретиться и поговорить когда-нибудь в другом месте. Я ответил, что в таком случае ему придется выслать оформленную по закону повестку, однако гражданин настаивал, что он лучше позвонит по телефону и начал просить номер. Сказав ему все, что я думаю о его действиях и белорусской власти, я дал понять, что никакие «разговоры» на мою позицию на повлияют и отказался от каких-либо контактов. На этом странная «профилактическая беседа» с человеком в штатском и закончилась.

- Вы перешагнули определенный рубеж, провели за время свое политической деятельности под арестом более 365 суток. Как вы можете прокомментировать это?

- Если быть точным, 365 суток исполнилось в первый день этого административного ареста. Сейчас же у меня за плечами – 374 суток арестов.

Режим Лукашенко делает сейчас вид, что он такой «вегетарианский», почти демократический: мол в стране никого не арестовывают и нет репрессий. Мой год на «сутках» - яркий показатель того, что никакого «потепления» в стране нет. За время моей борьбы режим фактически украл у меня целый год жизни.

Если говорить честно, на меня эта цифра никакого впечатления не произвела. Ведь в стране много людей, которые провели за свои политические взгляды куда больше времени за решеткой. И если остановить деятельность из-за какого-то года административных арестов – это то же самое, что предать свою страну. Я же предавать свою Родину не собираюсь.

- Это стало понятно, когда сразу после ареста вы написали в «Фейсбуке», что «нас не спынiць, не разбiць, не стрымаць!». На чем основывается ваша бодрость духа и уверенность в своей правоте?

- Эти слова из стихотворения Максима Богдановича «Погоня» - и есть сущность нашего пути, моего и моих соратников.

Другого пути, как и другой Родины, просто не дано. Беларусь – это наша страна. Кроме нас, решить ее проблемы и избавить от диктатуры, не сможет никто. Если мы сами не сдаемся – никто не сможет заставить нас свернуть с пути.

Бороться за будущее своей страны так же логично, как и просто жить в ней. Ведь это – твоя страна, твоя повседневность, твоя жизнь.

«Нас не спынiць, не разбiць, не стрымаць!» - потому что это наша жизнь. Мы от своей жизни отказываться не собираемся.


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