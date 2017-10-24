Администрация Лукашенко перенаправила требования об отставке Равкова в Совет безопасности 6 24.10.2017, 15:47

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Андрей Равков

Фото: БелТА

Само министерство обороны пока молчит.

Правозащитник и активист независимого профсоюза РЭП из Гомеля Андрей Стрижак получил ответ из администрации Лукашенко. Об этом правозащитник сообщил в «Фейсбуке».

В это ведомство Андрей Стрижак направил обращение вместе с 9614 подписями белорусов. Подписанты требуют отправить в отставку министра обороны Андрея Равкова.

В администрации правителя ответили, что обращение будет рассмотрено «в соответствии с компетенциями», а потому оно перенаправлено в Государственный секретариат Совета безопасности Беларуси.

«Это первый ответ из четырех государственных органов, в которые мы посылали наши 9614 подписей. Само Министерство обороны пока молчит, как и «палата представителей», и совет министров», – написал Андрей Стрижак.

Напомним, сбор подписей за прекращение произвола в армии и отставку министра обороны Андрея Равкова проводился на сайте Zvarot.by.

Претензии белорусов к Минобороны вызвала смерть Александра Коржича – 21-летнего солдата, которого 3 октября нашли повешенным в подвале на территории воинской части в Печах. По словам родственников и друзей Александра, парень стал жертвой дедовщины.