Жители Венесуэлы начали массово майнить биткоины на еду 3 28.10.2017, 14:02

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На данный момент в стране этим занимается около 100 тысяч человек.

Жители Венесуэлы, которая находится в состоянии тяжелейшего экономического кризиса и гиперинфляции, спасаются от бедности с помощью криптовалют и майнинга. Из-за нехватки долларов и обесценения местной валюты - боливара - многим венесуэльцам приходится полагаться на криптовалюты, чтобы приобрести товары первой необходимости, передает Yahoo! News со ссылкой на AFP.

Венесуэльцы начали массово заниматься майнингом еще в 2014 году, когда в стране обострился экономический кризис. По оценкам консультанта по майнингу биткоинов Рэнди Брито, на данный момент в стране этим занимается около 100 тысяч человек, хотя точное количество определить невозможно, потому что многие действуют подпольно и используют иностранные серверы.

Сам майнинг не считается в Венесуэле незаконным. Однако для него необходимо большое количество электроэнергии, которая в стране почти бесплатная, благодаря государственным субсидиям. Именно поэтому спецслужбы следят за потреблением электричества в жилых домах. Силовики активно проводят рейды и обвиняют тех, кто занимается майнингом, в краже электроэнергии.

Журналисты отмечают, что выпуск биткоинов позволяет венесуэльцам обеспечивать семьи стабильным доходом. Так одна из жительниц Каракаса рассказала изданию, что ей удается зарабатывать свыше 800 долларов в месяц, при том что минимальная зарплата в стране составляет около 40 долларов.

Как напоминают "Ведомости", по оценкам МВФ, ВВП Венесуэлы к 2018 году будет на 35% ниже уровня 2014 года, когда резко упали цены на нефть. Годовую инфляцию фонд оценивает примерно в 1000%.