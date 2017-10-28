На границе около Гомеля из-за пули-сувенира задержали француза 30 28.10.2017, 14:37

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Теперь туристу грозит от трёх до семи лет лишения свободы.

Больше месяца назад на пропускном пункте «Новая Гута» Кравцовского таможенного поста Гомельской таможни задержали француза, который намеревался выехать из Беларуси. Причиной задержания стал обнаруженный у него предмет «по форме похожий на патрон огнестрельному оружию с неповрежденным капсюлем и пулей», пишет kyky.org.

Все дело в том, что француз путешествовал по Европе и, перед тем, как приехать в нашу страну, заезжал в Польшу. Там ему и подарили этот патрон, точнее, пулю – поляки преподнесли ее в качестве сувенира, – об этом у себя в Facebook написала адвокат минского городской коллегии Анастасия Корней, ссылаясь на французские СМИ.

Если верить протоколу, при прохождении границы пулю француз «не представил к таможенному контролю и не задекламировал ее в установленном порядке». То есть пограничники нашли ее сами.

Поэтому, как пишет адвокат Корней, сейчас гражданин Франции он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 228 «Контрабанда» и ему грозит от трёх до семи лет лишения свободы.