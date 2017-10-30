Жители Марьяливо взбунтовались против вышки мобильного оператора около домов 9 30.10.2017, 17:32

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Фото: onliner.by

Опасения белорусов об установке базовых станций сотовой связи вблизи жилых домов возникают не впервые.

Не всем нравится лицезреть металлическую конструкцию высотой полсотни метров под своими окнами или на крыше многоэтажки. Но в первую очередь волнуют людей не испорченные пейзажи, а вопрос безопасности: некоторые уверены, что такие вышки могут плохо сказываться на здоровье и вызывают ухудшение самочувствия. На этот раз воспротивились установке такой вышки вблизи домов жители коттеджного поселка Марьяливо, пишет onliner.by.

Фото: onliner.by

Недавно вблизи поселка появились составные части весьма внушительной металлоконструкции. Некоторые из местных жителей тут же забили тревогу: неужели устанавливать ее будут прямо здесь, в двух шагах от домов? Активисты обратились в райисполком за объяснениями и стали изучать вопрос установки таких станций более предметно.

Житель одного из домов Евгений проявил инициативу и вместе с соседями составил коллективное обращение, адресованное властям.

— Минский райисполком дал разрешение на установку базовой станции СВЧ-диапазона вблизи от наших домов, даже не спросив об этом нас. Действующее законодательство ограничивает установку подобных объектов по ПДУ ЭМП (предельно допустимый уровень электромагнитных полей), но никак не ограничивает по конкретному расстоянию от жилых домов. Вышки устанавливаются, исходя из расчетов, даже возле школ.

Фото: onliner.by

Существующая норма по ПДУ ЭМП 10 мкВт/см кв., прописанная в белорусском законодательстве, получена неизвестным для нас образом. Но из научных статей можно сделать вывод, что в организмах людей при постоянном воздействии СВЧ-излучения происходят негативные изменения и до ПДУ ЭМП. В соседней Украине ПДУ ЭМП гораздо ниже, в европейских странах едва ли есть возможность устанавливать подобные объекты так близко от жилой застройки без согласия домовладельцев. Люди по всему миру опасаются установки таких вышек, — сказано в обращении.

В подтверждение своих слов активисты приводят несколько ссылок на научные исследования, в которых речь идет о негативном воздействии станций сотовой связи на здоровье людей. В одной из таких публикаций сказано, что в ряде исследований была выявлена позитивная связь между низкочастотным электромагнитным излучением и развитием опухолей. Также авторы работы утверждают, что эффект ЭМП наиболее выражен в развитии лейкоза у детей и лейкоза опухолей мозга у взрослых, которые облучаются на работе.

Исследование подкреплено таблицей, в которой показаны клинические проявления воздействия микроволн на организм человека при различных интенсивностях излучения. Напомним, в Беларуси действующая норма по ПДУ ЭМП — 10 мкВт/см кв.

Фото: onliner.by

Также жители поселка приводят в пример Международное обращение, призыв многих известных ученых к господину Пан Ги Муну, генеральному секретарю ООН, доктору Маргарет Чан, генеральному директору ВОЗ.

Кроме публикации заявлений ученых о вреде облучения, данный ресурс еще и продает приборы «для стабилизации функционального состояния коры головного мозга в момент разговора по мобильному телефону» и устройства «для регулирующего воздействия на структурное состояние воды», так что о достоверности подобных публикаций излишне рассуждать не будем.

Фото: onliner.by

— Мы просим наше государство обратить внимание на установку подобных объектов и ограничить их не только по ПДУ ЭМП, но и по расстоянию от места постоянного проживания людей, выраженному в абсолютном числовом значении. Лучше иметь плохую связь, чем хорошую онкологию.

Фото: onliner.by

Мы не против установки базовой станции. Но возле деревни много мест, более удаленных от жилых объектов.

Что говорят белорусские ученые?

Несколько лет назад после конфликта в одном из минских дворов СМИ уже приводили слова заведующего научно-исследовательской лабораторией БГУИРа «Электромагнитная совместимость», члена Института инженеров по электротехнике и электронике (IEEE) Владимира Мордачева. По мнению эксперта, опасаться установки вышек в местах нахождения людей стоит только в том случае, если установлены они без соответствия нормам. Также ученый утверждал, что нормативы, разработанные еще в СССР, до сих пор актуальны и пользуются спросом, в том числе и на Западе.

— Следует иметь в виду, что уровень поля на границе санитарно-защитной зоны либо зоны ограничения застройки достигнет 10 микроватт на сантиметр квадратный только при пиковой нагрузке БС. Все поддается очень точным расчетам, погрешность минимальна. Другое дело, что расчеты не всегда можно подтвердить экспериментально, — рассказывал эксперт.

Фото: onliner.by

«Если установить вышки дальше, тогда проблемы действительно будут»

По словам жителей Марьяливо, вышка расположена прямо возле дороги, однако за ней находятся огромные поля, где, по мнению активистов, таким вышкам самое место. Однако Минский райисполком с этим предложением категорически не согласен.

— Согласование места для таких станций — процесс сложный и ответственный. Мы не можем разрешить установку станции где попало: место должно совместно определить множество инстанций. Если установили возле домов, значит, нормы не нарушены, — высказался начальник отдела архитектуры и строительства Минского райисполкома Сергей Титков.

Кроме прочих инстанций, проверяет возможность установки вышки и Минский городской центр гигиены. Как объяснил заведующий лабораторией физических факторов Виктор Бахур, станцию нельзя было выносить дальше от домов, иначе это действительно могло бы вызвать проблемы со здоровьем.

— Если объяснять простым языком, то «опасная» часть станции находится на самом верху. Облучение тоже идет поверху, на 1—2 градуса отклоняясь вниз и постепенно затухая с каждым километром.

Из этого следует, что, если установить вышку высотой, например, 50 м возле частных домов, уровень облучения не будет превышать нормы. По этой причине операторы чаще ставят вышки на крышах многоэтажек, а не во дворах. Эта же логика работает и здесь: куда лучше установить мачту возле домов, а не поодаль.

Для станции в деревне Марьяливо нами было выбрано оптимальное место, которое прошло все этапы отбора. Кроме того, после включения вышки нами будут проведены экспериментальные расчеты, — пояснил Виктор Бахур.

А нужна ли вообще эта вышка?

В пресс-службе СООО «Мобильные ТелеСистемы» рассказали, как было выбрано место возле домов и для каких целей будет использоваться данная станция.

— Компания МТС постоянно расширяет зону покрытия, чтобы абоненты могли пользоваться услугами связи высокого качества. Именно с этой целью было принято решение о строительстве новой базовой станции в деревне Марьяливо Минского района. Включение базовой станции обеспечит устойчивой связью транспортные магистрали республиканского значения М3 и М14, а также жителей поселка и других прилегающих территорий. Необходимо отметить, что размещение каждой базовой станции МТС проходит сложный процесс согласования, в том числе с Центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, на который возложены функции контроля за соблюдением всех норм санитарной безопасности. Базовая станция в Марьяливо будет соответствовать всем нормам, установленным законодательством, и жестким требованиям безопасности, — прокомментировали в пресс-службе.

Конечно, жители поселка пользуются благами цивилизации и не отказываются от мобильных телефонов или СВЧ-печей, но жить по соседству с вышкой все же побаиваются.

— Любителям утверждать, что телефоны и другие гаджеты, использующие в своей работе волны высокой частоты, не менее опасны, хотим заметить, что у них всегда есть право отказаться от использования данных предметов. У нас же выбора не будет: 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году мы будем присутствовать рядом с мощным источником высокочастотных волн, — заключают активисты.