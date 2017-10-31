В БелЖД рассказали, каким будет новый поезд Минск - Варшава за 18 евро 9 31.10.2017, 16:49

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Минск и Варшаву соединит новый поезд, точнее два поезда, которым не придется на границе менять колеса.

Стоимость билета — чуть больше чем 41 рубль. В БелЖД tut.by рассказали подробности.

Из Минска до Варшавы за 41 рубль

Новый поезд из Минска в Варшаву (сейчас доехать в польскую столицу из белорусской можно только на российском поезде) начнет курсировать с 10 декабря. Вернее, это будет связка поездов: белорусский Минск — Брест и польский Брест — Варшава. Пока билетов на него нет в продаже, но цена их уже известна. Стоимость на данный момент с учетом курса евро будет составлять 41 рубль 21 копейку.

В белорусских кассах пассажиру будут выдавать два билета, на оба участка пути. Продажа билетов онлайн и электронная регистрация пока не предусмотрены, говорят в БелЖД.

Расписание поездов и погранконтроль

Поезд будет ходить ежедневно. Из Минска пассажиров будет возить состав № 727. Время отправления — 10.57, прибытие в Брест — в 14.31. Польский поезд № 127 будет отправляться из Бреста в 15.23, в Варшаву он приедет в 17.29 по местному времени.

— Пассажиры на платформе станции Брест Центральный пересаживаются из этого поезда в другой поезд, который следует на Варшаву. Тот остановится в парке «Буг», где пройдет досмотр пассажиров — на это отведено примерно полчаса, и поезд отправится в польскую столицу, — объяснил замначальника пассажирской службы БелЖД Константин Бояр. — Поезд из Варшавы в обратном направлении также будут досматривать на станции Брест Центральный в парке «Буг».

Из Варшавы поезд № 128 будет отправляться в 8.44 по местному времени, прибывать в Брест в 14.39. В Минск из Бреста поезд № 728 повезет пассажиров в 15.15, прибытие в Минск — в 18.49.

— Особенность нововведений в том, что это согласованное пересадочное сообщение. Колесные пары польского поезда, который будет заходить к нам, меняться не будут.

Это сообщение позволит пассажирам в дневное время добраться из одной столицы в другую, — отметил Константин Бояр.

Похожее сообщение уже есть на линии Краков — Варшава — Гродно, отметили в БелЖД.

С польской стороны будет ходить поезд компании «Интерсити», с местами для сидения 1 и 2 класса. Из Минска в Брест БелЖД обещает пустить поезда с местами для сидения 2 класса.

Где будут останавливаться поезда

Поезд из Варшавы будет отправляться со станции Варшава Заходняя. Остановки в пути: Варшава Центральная, Варшава Восточная, Минск-Мазовецки, Мрозы, Седльце, Лукув, Менджинец Подляски, Бяла Подляска, Хотылув, Малашевиче-Пристанок, Тересполь. Конечная остановка: Брест Центральный.

Поезд из Минска будет отправляться со станции Минск Пассажирский. Остановки в пути: Барановичи Центральные, Ивацевичи, Береза-Город, Оранчицы, Жабинка. Конечная остановка: Брест Центральный.

В обратном направлении остановки такие же.