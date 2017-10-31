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Молдавские депутаты хотят изменить государственный язык на румынский

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  • 31.10.2017, 21:08
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Конституционный суд Молдовы одобрил проект о смене названия госязыка.

Конституционный суд (КС) Молдовы дал положительное заключение по законопроекту о внесении в конституцию поправки о смене названия государственного языка - с молдавского на румынский. Об этом во вторник, 31 октября, заявил глава КС Тудор Панцыру, передает DW.

Законопроект был подготовлен депутатами Либерал-демократической партии Молдовы. Подписи под ним поставили 35 депутатов (всего в молдавском парламенте 101 место). Поправка в конституцию вступит в силу, если за нее проголосует две трети депутатов. Президент страны Игорь Додон уже заявил, что намерен заблокировать этот законопроект.

Между тем еще в 2013 году КС признал румынский государственным языком страны. Дело в том, что, в отличие от конституции, в Декларации о независимости Молдавии упоминается румынский язык. «Декларация о независимости является неотъемлемой частью конституции. В случае расхождений текст Декларации превалирует. Решение окончательное и обжалованию не подлежит», - заявил тогда председатель суда Александр Тэнасе.

Споры о том, является ли молдавский отдельным языком или другим названием румынского, не утихают в стране со времени обретения независимости.


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