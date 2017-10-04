В Минске снова активизировалась «оконная мафия» 4.10.2017, 22:16

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Специалисты рассказали, как не стать жертвой обмана.

Агентство «Минск-Новости» пишет, что так называемый «оконный сервис» в столице снова активизировался. Если вам такие еще не звонили, то знайте: вам могут позвонить на домашний номер и настойчиво предложить продиагностировать пластиковые окна. Мол, сейчас пошла такая волна, что окна выпадают.

«Обманщики стали ссылаться на жилищно-коммунальные службы и даже городские власти. Мол, это государственные структуры инициируют проверки, разрабатывают программы, а "потому впустить наших специалистов вы обязаны", – пишет агентство. – Вот и сейчас, сообразив, что в городе идет подготовка к отопительному сезону, мошенники понадеялись на удачу».

В Минском городском жилищном хозяйстве журналистам пояснили, что таких проверок государственные службы не проводят.

«И случаев выпадения окон в домах, находящихся на обслуживании у государственных ЖЭУ, тоже не зарегистрировано. Отмечу: окна в квартирах — это собственность жильцов, люди сами решают, нужно ли их регулировать, ремонтировать, менять, проверять», – рассказал заместитель гендиректора по идеологической работе МГЖХ Алексей Герасимчик.

Герасимчик посоветовал не впускать в дом незнакомых людей: «Если вам говорят, что пришли с "плановой проверкой из ЖЭС или ЖЭУ", сначала перезвоните туда и спросите, так ли это, а потом уже принимайте решение. Попросите показать документы, согласно которым проводится проверка. Если у вас действительно появилась проблема с окнами, то обращаться следует в ту компанию, которая вам их устанавливала, или в любую другую фирму, которая давно на рынке и имеет хорошую репутацию».