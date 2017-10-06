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Россия не может создать патрон для своей новой снайперской винтовки

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  • 6.10.2017, 14:10
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Фото: РИА Новости / Сергей Мамонтов

По всей стране, от Смоленска до Курил, не могут найти нужный для боезапаса порох.

Минобороны России хочет принять на вооружение снайперскую винтовку «Точность», но из-за отсутствия патронов местного производства планы перенесены на 2020-й год, сообщают РИА «Новости».

Пока же винтовка «Точность» принята на вооружение ФСБ, ФСО и Росгвардии, к оружию используются патроны калибра 8,6/69 и 7,62/51 миллиметров с импортными компонентами.

Чтобы принят винтовку на вооружение армии, сначала нужно сделать полностью российский боеприпас. Гендиректор предприятия-разработчика «Точности» Дмитрий Семизоров рассказал, что готовый патрон будет создан на рубеже 2019/20 годов. Пока же патрон идет с импортными комплектующими — это капсула, порох и отчасти гильза.

Дмитрий Семизоров также рассказал о проведении ряда испытаний, показавших, что по энергетике нужен другой порох. «Такого пороха у нас нет, и мы сразу поставили задачу на его разработку».


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