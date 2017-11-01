Белорусскому бизнесу пришел «капут» 19 1.11.2017, 8:05

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За лучшую жизнь надо бороться.

Крупнейшие экономики мира уделяют огромное внимание малому и среднему бизнесу: льготное кредитование, специальные программы развития. Успехами в этой сфере может похвастаться и наш западный сосед - Польша. Малые и средние предприятия создают около 70% ВВП этой cтраны. В них занято примерно две трети всего работающего населения. На 38 млн. человек, проживающих в Польше, приходится около 2 миллиона активных предприятий малого и среднего бизнеса. Количество таких предприятий продолжает расти.

В то же время в Беларуси за 9 месяцев этого года закрылись почти 27,8 тысячи индивидуальных предпринимателей. Подобная тенденция продолжается уже третий год подряд. С чем это связано? В каких условиях сегодня приходится работать предпринимателям? Почему белорусские власти продолжают войну против ИП - сайт Сharter97.org спросил у предпринимателя и общественного активиста из Барановичей Николая Черноуса:

- Можно сказать, что белорусскому бизнесу пришел «капут». Вы думаете, что наши предприниматели «золотые горы» лопатой гребут? Те, кто стоят на рынке, в лучшем случае работают в ноль. Людям просто жалко оставлять свой бизнес, который годами создавали, вкладывали в него силы, пот и слезы. Еще у белорусских предпринимателей теплится надежда, что вот-вот «выстрелит», что дела пойдут лучше. Но они глубоко ошибаются, лучше при этой власти уже не будет.

Власти играются с нами, все эти манипуляции с курсом доллара, копеечку туда, копеечку обратно, все придумывают для того, чтобы у простых людей последние запасы позабирать. Будут так играться, пока народ несет деньги в обменники, а когда рубль выдохнется - «шандархнут». Вот тогда и цены поднимутся.

Если говорить о рентабельности, соотношении затраченных сил и полученного от работы результата - то ее просто нет. Ничего не зарабатываешь, сидим на хлебе и молоке. Удается заработать только тем, кто нарушает законодательство, тем, кого чиновники «крышуют». Вот эти «умельцы» заработают всегда, а так, песенка белорусского бизнеса спета. Люди бы уже давно плюнули на все и разошлись по домам, но у кого-то кредиты, кому-то нужно семью кормить, детей на ноги ставить.

- В развитых странах индивидуальные предприниматели являются основной составляющей среднего класса. Государство всячески поддерживает малый и средний бизнес, разрабатываются различные программы для его поддержки, льготного субсидирования. Почему белорусские власти не делают ставку на ИП?

- А зачем Лукашенко предприниматели? Вот сами подумайте, бизнесмен ни от кого не зависит, сам себе хозяин. Получается, что создается класс свободных от всяких социальных контрактов людей. А у нас в стране настоящее крепостное право, эта контрактная система на предприятиях не дает людям пошевелиться. Таким народом легче управлять. Лукашенко хочет держать людей в нищете, вот и вся его «экономическая модель». Дай людям такую «вольницу», как в Германии и Польше - будет переворот. Власти боятся свободолюбия, инициативы, тех людей, у которых развязаны руки.

ИП могли бы составить настоящую конкуренцию госпредприятиям, ведь там где есть частный капитал, где человек болеет за свое дело - там будет успех. У нас на заводах сидят безынициативные люди, которые штаны просиживают и в потолок плюют. Пришел бы частник - был бы совершенно другой разговор.

- Вы говорите о том, что ИП все сложнее оставаться на плаву. Но есть ли у них альтернатива, ведь работу в нашей стране найти проблематично...

- Правильно подмечено, идти нам некуда. Платишь эти налоги и взносы, чтобы хоть какую-то минимальную пенсию получить. И понимаешь, что отступать некуда.

На всех предприятиях страны рабочих только сокращают, на их места никто не приходит. Все, кто что-то умеет, у кого голова и руки на месте - все уезжают за границу. А предпринимателям куда идти? Нет никакой защиты от государства, не чувствуешь уверенности в завтрашнем дне.

Если бы еще была какая-то возможность уйти на пенсию, заняться внуками - это другой вопрос. Вы сами видите какие у наших пенсионеров доходы. У меня бабушка в СССРполучала пенсию, да, она разнилась с заработной платой простых рабочих, но на эти деньги можно было выжить. Сегодня на эту пенсию невозможно ничего себе позволить, люди живут огородами и подсобным хозяйством. В конце концов, уверен, что получат белорусы эти копейки, выйдут на Площадь и cкажут: «Надоел!»