Пощечина Кремлю: Трамп не будет встречаться с Путиным во Вьетнаме 6 10.11.2017, 9:39

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В администрации президента США заявили, что его график не предусматривает общения с правителем РФ.

Отдельной формальной встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме не будет, заявила представитель Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters (перевод – rbc.ru).

Стороны не смогли согласовать графики президентов, рассказала она журналистам перед приземлением в Дананге.

«Но они будут находиться в одном и том же месте. Пересекутся ли они друг с другом и поприветствуют ли друг друга? Это весьма вероятно. Но что касается согласованной формальной встречи, в графике такой нет, и мы не ожидаем, что она будет», — сказала она.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков после этого заявил, что «продолжается согласование» встречи двух лидеров, передает «Интерфакс». «Пока ясности нет», — добавил он.

Советник российского президента Юрий Ушаков накануне, 9 ноября, говорил, что встреча состоится 10 ноября, стороны согласовывали ее время. Но госсекретарь Рекс Тиллерсон позднее заявил, что «окончательного решения» по встрече нет.