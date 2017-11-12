Минчанин построил микродом за 3300$, чтобы не платить за съемную квартиру 85 12.11.2017, 11:39

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Фото: dom-expert.by

Виктор Оскирко построил кубический микродом и переехал туда с женой и сыном.

Журналист портала dom-expert.by Дмитрий Малахов поговорил с режиссером Виктором, который решил, что выгоднее построить микродом, чем платить за арендную квартиру. Вот что из этого вышло.

Ежемесячно отдавать внушительную сумму за возможность пожить в чужой квартире? Так поступают многие, но мало кому это нравится. Герою нашей статьи надоело выкидывать деньги на ветер, и он принял жесткое, но экономически обоснованное решение: построил под Минском кубический микродом и переехал туда с женой и сыном. Все для того, чтобы пустить сэкономленные средства на строительство особняка. Как прошел первый год жизни в «кубике» и оправдался ли расчет? Читайте в репортаже.

Фото: dom-expert.by

НЕВЫГОДНЫЙ МИНСК

Участок земли Виктор Оскирко приобрел несколько лет назад, когда еще жил на съемной квартире в Сухарево. Строительство дома начал сразу же, не откладывая, а чтобы сэкономить, решил делать все своими руками, по возможности привлекая друзей и родственников. Из-за специфики работы (Виктор – режиссер и оператор) в городе доводилось бывать нечасто – 3-4 раза в месяц. При таком раскладе логистика передвижений влетала в копеечку: более 100 километров (к месту стройки и обратно) ежедневно и, как результат, почти 150$ в месяц на бензин. Плюс 350$ за аренду квартиры. Плюс коммунальные платежи… Справедливо рассудив, что отдавать более 500$ в месяц невыгодно, Виктор решил сделать ход конем, соорудив временное жилище на участке прямо возле строящегося особняка. Это сулило порядка 6000$ годовой экономии. Удалось ли? Рассказывает хозяин дома.

Фото: dom-expert.by

ОТ ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ — ЗА ТРИ НЕДЕЛИ «В ЧЕТЫРЕ РУКИ»

– Проекта – в привычном понимании этого слова – у меня не было: весь дом строился буквально «на коленке». Но идею конструкции я подсмотрел в проекте одного немца, создавшего студенческий домик. Правда, у него был «кубик» со стороной 3х3х3 метра, а у меня – 4х4х4. Еще одно отличие: в проекте немца вход на второй уровень был сделан внутри дома, а это значит, пришлось сооружать дополнительную лестницу. Чтобы не загромождать внутреннее пространство, мы сделали подъем к первому уровню вне стен дома, оформив его в виде крыльца с верандой.

Это позволило оборудовать в доме еще и «нулевой» уровень, где располагается основное помещение («гостиная»), кладовка и прачечная.

Зато теперь в доме могли спокойно спать 4 человека: двое – на верхнем уровне (спальне) и двое – на раскладном диване, стоящем в «гостиной». Правда, жена с ребенком живут здесь 3-4 дня в неделю, а оставшееся время проводят у родителей, но с домом это никак не связано.

Фото: dom-expert.by

Кухню с плитой и холодильник перевезли из старой квартиры, за них доплачивать не пришлось.

Душ совместили с туалетом. Поначалу мыться, сидя на унитазе, неудобно, но к этому очень быстро привыкаешь, немногим отличается от общественных бань. И, к слову, пространство не такое уж маленькое – в некоторых хрущевках туалеты еще меньше. Единственное неудобство – после душа нужно тряпочкой протирать плитку, чтобы следующему зашедшему не было мокро ногам.

Если имеется вся сумма в наличии (или все стройматериалы), такой дом можно построить за несколько недель. В четыре умелые руки – недели за три. Поскольку материалы я довозил постепенно, у нас процесс занял больше двух месяцев. Но, если брать чистую работу, получатся как раз те самые три недели.

Мне этот дом обошелся в копейки, много материалов осталось от возведения особняка: досок, фанеры, плит минваты и т.д. Но для удобства я все пересчитал по рыночным ценам. С той оговоркой, что искал материалы подешевле.

ВО СКОЛЬКО ОБОШЛАСЬ «КОРОБКА»?

Фото: dom-expert.by

Фундамент – свайный, самодельный. Специальной лопатой выкопали 4 ямки размером 30х30х120 см. Залили их бетоном, вставили арматуру, сверху соорудили короба из плит OSB (опалубку) и тоже залили бетоном. На готовые сваи положили брус 150х150 мм (ростверк). На него уже монтировали стены дома. На материалы фундамента у меня ушло порядка 50$.

Возводить каркас начали не сразу, сперва занялись поиском окон. Окна я делал сам, они в доме глухие. А вот стеклопакеты для них покупал, правда за бесценок, обошлись мне в 25$ за 4 штуки. Это были неразмерные стеклопакеты: их кто-то заказал – и не забрал в итоге. Я выкупил стеклопакеты за бесценок, спроектировал окна, а затем под размеры окон и дверей подогнал все остальное.

Много позже сообразил, что можно было не делать окна и двери самому, а купить уже готовые в интернете, тоже нестандартных размеров. Стоят такие на 60-70% дешевле, чем типовые в среднем по рынку. Одну готовую дверь с двойным стеклопакетом можно было взять за 100$! А окно-патио – за 170$. Сейчас бы делал только так. Ведь окна – это «глаза» любого строения, без красивых окон и дома красивого не будет. Таким образом, если покупать сейчас, возьмем 500$ на готовые окна и двери. И это будет даже с доставкой.

Вроде бы окон и немного, но в доме нет ощущения тесноты. Большие двери пропускают много света, а, если взять веранду и пространство балкона – взгляд простирается на 7 метров, что визуально расширяет объем помещения. Летом я планирую вместо основного окна в «гостиной» сделать окно-патио, оно придаст помещению еще больше «воздуха».

Фото: dom-expert.by

Пирог стен самый простой: обрешетка из досок + плиты минваты + OSB поверху + пленка. Вместо пароизоляции я использовал самую обыкновенную целлофановую пленку, суть от этого не сильно меняется.

На весь дом потребовалось около 6 кубометров леса (вместе с фасадом, на который ушло 2 кубометра). Кубометр в среднем стоит 100$. То есть все дерево для каркаса мне обошлось в 600$. Доски применял разнокалиберные, но большая часть – 10х50 мм. Из них я делал особую обрешетку «в перехлест», в которую закладывал утеплитель.

Тут стоит сделать важную оговорку: покупалась доска естественной влажности, сырая. И это еще один вариант сэкономить. Люди обычно покупают на строительство каркасного дома доску техсушки или фугованную. А зачем она фугованная, если все это в итоге прячется? К тому же у пиленой доски есть преимущество: «ворсистость», шероховатая поверхность, которая хорошо удерживает плиты минваты, те никогда проседать не будут.

Фото: dom-expert.by

«Сырая» доска (естественной влажности) неизбежно будет сохнуть, ее будет крутить. Чтобы этого не произошло, нужно скручивать каркас из сырой доски сразу же, не дожидаясь высыхания. И, когда она уже скручена в каркас, она сохнет в таком виде. И натягивается как струна. Представьте, что в доску вкручено 12 шурупов. Куда ее после такого поведет? Никуда. Получается идеальное натяжение – достаточно дать посохнуть каркасу в естественных условиях две недельки. Экономия с доской из техсушки – более чем в три раза! Согласитесь, есть разница, за всю доску на дом отдать 600$ или 2000$. Ну, и не будем забывать: положа руку на сердце, найти идеально ровную доску техсушки – та еще задача. Она все равно где-то чуть «играет» по плоскостям, ее обычно довыравнивают на этапе монтажа, «подтягивают».

Фото: dom-expert.by

Утеплял дом плитами минваты: на пол – 30 см, потолок – 40 см, стены – по 20 см. С минватой работать сложно: листы приходится укладывать ровно, если образовалась какая-то щелочка — нужно ее забивать, иначе нарушится тепловой контур. Плюс всем этим дышать нельзя, необходимо работать в масках… Словом, если бы позволяли средства и не было у меня остатков ваты, я бы задувал стены специальной пеной: это и экологичнее, и быстрее, и слой нужен более тонкий. И пленок никаких не надо. Но сделал как сделал – традиционно. Пеной утеплить такой домик обойдется в 600$, минватой – чуть дороже, до 1000 у.е. (это максимум). Листов OSB нужно купить порядка 20 штук (10 мм толщиной) на мой дом. Это еще плюс 150$.

Фото: dom-expert.by

Толщина стен получилась около 35 см, но сюда входит все: утепление, 5-сантиметровый вентиляционный зазор (по периметру дома оборудован вентфасад) и облицовочная доска.

На крыше – «Алькорплан», современный, но не самый бюджетный материал. Зато он вообще ничего не боится: ни УФ-лучей, ни скачков температуры. Уклон крыши – всего 8 см, этого более чем достаточно для отвода осадков. В целях экономии на кровле можно использовать обычный рубероид, но понадобятся два слоя (обязательно), и поверху надо будет уложить какие-нибудь камешки для защиты от ультрафиолета. На 16 квадратных метров два слоя рубероида, плюс запас накинуть… пусть будет 40 квадратных метров. Разброс цен существенный, но тоже можно найти некондицию, по доллару (и даже дешевле) за 1 «квадрат». В таком случае вся кровля обойдется в 50$.

Крыльцо и террасу я в стоимость не закладывал – их можно сделать из чего угодно, по желанию. У меня какое-то время вообще стояло крыльцо из поддонов.

На балкончике можно развесить белье для сушки или выйти покурить, если вы курите.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Фото: dom-expert.by

Примерно 4 листа фанеры ушло на внутреннюю отделку: шкафчики, борта и т.д. Это еще 50$. Все остальные доски, которые я пустил на душевую кабину, лестницу, пол и другое внутри, – максимум 150$. Итого – пускай 200$.

Совет: фанеру лучше не покупать в магазинах, строительных гипермаркетах или на стройрынках. Лучший вариант – найти фирму, отпускающую товар с оптовых баз или комбинатов. Только подъехать посмотреть нужно будет в любом случае, потому что можно нарваться на распродажу застарелых остатков, и качество будет не ахти. А так нормальную фанеру можно купить на 30% дешевле, чем в магазине или гипермаркете. То же касается и доски, которую можно попробовать взять прямо с лесопилки.

Канализация в доме со всеми трубами обошлась мне в 100$, унитаз – 200$, умывальник – 50$, смеситель с душем – 50$… Словом, вся душевая комната-туалет с разводкой стоили не больше 400$.

Немецкий ламинат покупался в магазине конфиската, он стоил примерно на 50% дешевле, чем на рынке. Почему так дешево? Потому что человек его вез немного, на комнату или квартиру, столько и изъяли. Из-за ограниченного объема материала купит его не всякий. А мне как раз хватило на пол, обошелся весь ламинат в 150$.

250$ я отдал за ламинат на стенки-потолок. Покупали уже в другом магазине, как некондицию. У этого ламината был небольшой брак: мельчайшие выступы на стыках, и, если укладывать такой на пол, нога цеплялась бы за эти выступы, ламинат быстро потерял бы товарный вид. А для стенок и потолка это не препятствие. Почему выбрали ламинат? Он придает вид завершенности, вид идеальной шлифованной стены. И он прочный. Рассчитан на то, что по нему будут ходить, поэтому на стенах он будет сохранять свой товарный вид долгие годы. И его всегда можно помыть простой шваброй, всю комнату, включая потолок. Единственный момент: всем, кто соберется построить микродом, я советую выбирать белый или очень светлый цвет — это зрительно увеличивает пространство.

ОБОРУДОВАНИЕ ДОМА И ИТОГОВАЯ ЦЕНА

Фото: dom-expert.by

В доме нет отопительных приборов, кроме кондиционера. Это особая модель, которая может работать при минус 25 градусах Цельсия. Датчик кондиционера запрограммирован на постоянную температуру внутри помещения в районе 22 градусов, как только температура падает – он включается и обогревает дом. В самый холодный месяц мы платили менее 40 рублей за всю электроэнергию. Это с телевизором, бойлером, стиральной машиной, плитой, холодильником, всем освещением и двумя мощными компьютерами. Копейки, согласитесь? В теплые месяцы платим еще меньше.

Фото: dom-expert.by

Заехали мы 28 мая 2016 года. Еще некоторое время не было воды, приходилось принимать душ на улице, затем «прокинули» водопровод, и жить стало нормально. Дом окупился менее чем за год.

Если подытожить все вышеперечисленные расходы на материалы, получим цену в 3350$ (это уже с запасом). Это без техники и мебели. Можно поискать варианты с распродажами, что-то попробовать привезти из Польши – тогда получится уложиться в 5000$, и это будет состояние «под ключ». Останется только прихватить с собой зубную щетку и постельное белье. Но делать все придется своими руками. Привлечение сторонних работников увеличит стоимость дома в 2,5-3 раза.