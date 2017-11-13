92-летний поляк поделился секретом здоровой старости 3 13.11.2017, 16:50

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Фото: businessinsider.com

Эд Мосберг пережил Холокост.

Эд Мосберг родился в Кракове в 1926 году. Был в концентрационных лагерях Плашов и Маутхаузен, остался жив — но потерял всю семью. В интервью порталу Business Insider (перевод — tut.by) Эд рассказал о том, как тренируется и питается, а также поделился выводами, к которым пришел на 92-м году жизни.

— Важно только одно: вы должны быть рядом со своей семьей и друзьями, — считает Эд Мосберг. — Это главное, что есть в вашей жизни. Я всегда говорю жене: у нас одна жизнь, и мы в ней вместе.

Каждый день мужчина делает отжимания и приседания. Занимается на степпере и беговой дорожке, потому что «хочет оставаться в форме для своей жены».

— В любое время, когда я ей понадоблюсь, я должен быть здесь. Это главное. Например, сегодня утром я встал в 5 часов утра и занимался на беговой дорожке. Я делаю и другие упражнения.

Эд Мосберг советует не только быть активным, но следить за своим питанием

— Не переедайте, хорошо? Потому что это самое худшее. Люди едят слишком много. Они оправдываются: «Ну, я голодный». Но вы можете контролировать это. Я расскажу вам, как завтракал: стакан воды, чашка кофе с большим количеством сахара и половина небольшого йогурта. Йогурт маленький, но я съел только половину. И это все. Могу не обедать, если есть чашка кофе. Не рассказывайте моей дочери, как я питаюсь.

Эд Мосберг рассчитывает дожить до ста лет и устроить вечеринку.

— Я уже назначил дату, — признается он.