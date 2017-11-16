Зябь твою жать 17 Янка Грыль, «Белгазета»

16.11.2017, 7:59

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Вместо Абу-Даби Лукашенко стоило бы съездить на отдых в Жлобин или Хотимск.

Никогда такого не было - и вот опять: вернувшийся из ОАЭ Лукашенко внезапно озаботился финансовым состоянием сельхозорганизаций и реализацией указа N253 «О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций». Как и любой руководитель, столкнувшийся с реалиями белорусского АПК, правитель заподозрил агроменеджмент в фальсификации отчетности.

В телесюжетах об агроразборках на высшем уровне недавно возвратившийся из аравийских пустынь Александр Лукашенко выглядел как-то чересчур сурово, даже мрачновато.

Трудно было отделаться от мысли, что вместо Абу-Даби Александру Григорьевичу, возможно, стоило бы съездить на отдых в Жлобин или Хотимск - во-первых, климат менее экзотический; во-вторых, наши белорусские шейхи все-таки поприветливей ихних, эмиратских; в-третьих, исполнительская дисциплина на местах существенно подтянулась бы.

«Упаси бог я вместо информации получу дезинформацию, - предупредил участников совещания Лукашенко. - Я имею в виду ту информацию, которую мне недавно представил КГК и по которой или министры не владеют обстановкой в сельском хозяйстве, или преднамеренно вместе с губернаторами фальсифицируют итоги и ход уборочной кампании. Меня интересует, что еще на сегодняшний день не убрано. В чем здесь проблемы? Как идет подъем зяби? Минеральные удобрения и зимовка скота?» Судя по лицам докладчиков, они правильно поняли: кому-то правитель сейчас приподнимет зябь, а кому-то - опустит. Урожай-то грозились собрать аккурат к 7 ноября.

Накануне по негосударственным СМИ прокатилась череда публикаций про добровольно-принудительную уборку льна на Гомельщине специально согнанными бюджетниками, кукурузу под снегом и прочие аграрные форс-мажоры. Перед началом нынешней уборочной, в августе, большой резонанс вызвали мониторинги и проверки КГК и Генпрокуратуры, в общем-то не слишком отличающиеся от критических публикаций СМИ. Лукашенко лично включился в битву за урожай-2017 - неустанно проводил совещания, бдительно парил над сельхозугодьями на вертолете, отважно мчался в поля на квадроцикле, лично тестировал комбайны, споро махал серпом и т.п. 10 ноября глава государства не без гордости констатировал: «Год был непростой, мы обращались к специалистам, крестьянам. Они откликнулись и на мою просьбу, уборку зерновых провели в сжатые сроки, достаточно эффективно».

А остальное, выходит, сгноят? Получается, все это - совещания, жесточайшие предупреждения, комбайны, вертолеты, квадроциклы - лишь для того, чтобы прочесть, как спешно мобилизованные бюджетники на потеху «пятой колонне» в промокших перчатках тянут по земле неубранный лен?

МИССИЯ ЗАЙЦА

Дальнейший ход разбора полетов в АПК нетрудно представить: Лукашенко обсуждал завершение уборки урожая с каждым из губернаторов в отдельности, а вице-премьер Михаил Русый и глава Минсельхозпрода Леонид Заяц как могли убеждали первое лицо в достоверности рапортов с мест. И похоже, убедили, что урожай отменный.

Справка «БелГазеты». По данным Минсельхозпрода, за январь-октябрь 2017г. темп роста валовой продукции составил 102,9% во всех категориях хозяйств, в сельхозпредприятиях - 103,8%. За январь-сентябрь производство молока выросло на 153 тыс.т, мяса - на 42 тыс.т. Численность поголовья крупного рогатого скота увеличилась на 60 тыс. голов, свиней - на 63 тыс., птицы - на 2,6 млн. Валовой сбор сахарной свеклы составил 4,87 млн.т, что выше прошлогоднего уровня на 620 тыс.т. Рапса намолочено 710 тыс.т, что более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель 2016г.

По подсчетам Зайца, к 7 ноября уборочные работы в основном завершены, не убраны лишь 37 тыс. га кукурузы (4% посева), 3,5 тыс. га сахарной свеклы (3,5%), 55 га овощей. Всему виной погода: «В труднейших условиях убирается кукуруза, сахарная свекла. Самостоятельно техника не может выехать с поля, только в сопровождении энергонасыщенных тракторов».

А вот с зябью совсем худо. Из-за погодных условий не вспахано 35% площадей. Как и следовало ожидать, «глава государства поставил задачу мобилизовать все технические и трудовые ресурсы, чтобы в ближайшее время завершить подъем зяби». С отсыревшим льном или томящейся в промозглых полях свеклой могут разобраться и бюджетники в мокрых перчатках. А вот с зябью справиться в состоянии лишь подчиненные Зайца. Но мы все равно мобилизуемся - чтобы поднимать зябь всей страной.

ПОДСТЕЛИТЬ СОЛОМКИ

А что с финансовым оздоровлением организаций зябеподнимателей и овощеводов? Ведь подозрения Лукашенко о приписках, подкрепленные материалами КГК, небезосновательны: скверный менеджмент и безденежье терзают отрасль хуже заморозков и колорадского жука.

Русый представил Лукашенко проект изменений в указ N253, подписанный 4 июля 2016г. Минуло чуть больше года, а документ уже нуждается в перелицовке, хотя подписавший его правитель ратует за стабильность условий хозяйствования: «Частые изменения никогда не были на пользу тем, кто занимается особенно материальным производством, - реальному сектору экономики».

Цель новой редакции указа, подчеркнул Русый, самая что ни на есть благая: «Задача, чтобы за 2018-19гг., используя все эти механизмы, мы стали крепко на ноги, в крайнем случае, чтобы те предприятия, которые сегодня регенерируют убыток, могли сами себя содержать».

Справка «БелГазеты». Проект изменений указа N253 предусматривает снижение арендной платы за предприятие как имущественный комплекс с 5% до 2% балансовой стоимости имущества. Детализируется процедура конвертации требований кредиторов в акции дополнительного выпуска с их оплатой путем зачета требований к сельхозорганизации. Инвесторам предоставляется выбор метода определения оценки стоимости предприятия - как по чистым активам, так и по рыночной оценке. Покупателям или получателям капитальных строений без аукционов выделяются земельные участки под этими строениями. Предусмотрен особый статус сельхозорганизаций, находящихся в процедуре банкротства или попадающих под нее. Для антикризисного управления ими планируется задействовать допэмиссию акций между акционерами и третьими лицами, конвертацию требований кредиторов в акции, внесение вкладов участниками и третьими лицами в уставный фонд и т.п.

Вне агросектора значительную часть фирм, десятилетиями балансирующих на краю пропасти, давно бы записали в компании-зомби. Русый, кажется, нащупал путь к раззомбированию этих вечных должников: «Есть предприятие. Мы провели с ним экономическую работу, сделали реструктуризацию, но потянуть от выручки груз кредиторской нагрузки оно не может. Кредиторы согласны долги конвертировать в акции нового предприятия. Все правила, какие необходимы для принятия данного решения, мы прописали в указе».

Логика Русого понятна: «Коллектив остается, целевое использование данного предприятия остается. Предприятие получит нового хозяина, и будет принято решение, как оно будет работать дальше: самостоятельно, передаваться в аренду или управление». Больше юрлиц - есть чем руководить отраслевому ведомству. Опять же, хочется сохранить рабочие места на селе. Но для сокращения поголовья зомби-организаций в АПК все равно придется активнее прибегать к процедурам банкротства и санации, о чем еще летом предупреждал глава Минэкономики Владимир Зиновский. Поможет ли заботливо подстеленная указом N253 соломка хоть кому-то, следует разбираться в каждом конкретном случае.

Справка «БелГазеты». По данным Белстата, удельный вес убыточных юрлиц в АПК за 2016г. составил 18%, среди сельхозорганизаций - 27,9%, среди фермерских хозяйств - 9,4%. Сумма их чистого убытка оценивалась в BYN397,3 млрд. - BYN394,2 млрд. у организаций и BYN3,1 млрд. у фермеров. Просроченная дебиторская задолженность в 2017г. составляла по отрасли BYN280,3 млрд. - BYN270,2 млрд. у хозяйств и BYN10,1 млрд. у единоличников, ее удельный вес в общей сумме дебиторской задолженности - 26,5% в среднем, 26,9% у сельхозорганизаций, 19% у фермеров. Просроченная кредиторская задолженность составляла BYN286,7 млрд. - BYN278,8 млрд. у сельхозорганизаций, BYN7,9 млрд. у крестьян (соответственно 34,2%, 34,5%, 9,9% общего объема кредиторской задолженности). Просроченная задолженность по кредитам и займам в АПК - BYN545,5 млрд., из которых BYN544,9 млрд. ложится на хозяйства, BYN0,6 млрд. на фермеров.

На фоне перспектив поднятия зяби и массового оздоровления зомби-компаний белорусского АПК вопрос о приписках так и остался нераскрытым. Зябь поднимем. Колхозы оздоровим. Статистику выправим. Мониторинг агросектора силами КГК и прокуратуры вообще можно сделать ежегодным. Отчего же так суров был правитель на телекартинке? Ответ может быть только один: как аграрий со стажем, прославившийся рекордными урожаями бахчевых, Александр Григорьевич примерно знает, как соотносятся рапорты и реальность. А может, у него просто болит душа за неубранный лен и бюджетников, в обнимку со льном мокнущих в полях Гомельщины?

Янка Грыль, «Белгазета»