Почему Украина выбралась из «Бермудского треугольника», а Беларусь нет 7 Павел Росс, gazetaby.com

16.11.2017, 9:37

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Цифры, которым белорусы пока могут только позавидовать.

Как сообщают чиновники соседней страны, экспорт товаров из Украины за январь-август текущего года увеличился на 17,4% и составил 27,5 миллиардов долларов по сравнению с таким же периодом 2016 года. Пожалуй, впервые за три года после Майдана украинская экономика демонстрирует такой значительный рост внешней торговли. До этого местные предприятия переживали затяжной спад.

Впрочем, как и белорусские.

В Беларуси, несмотря на отсутствие военных конфликтов и внутренних потрясений, последние три года дела также шли неважно. С 2014 по 2016 год объем внешней торговли страны стремительно снижался. Причина – зависимая от цен на нефть и попавшая под санкции российская экономика резко сдулась, а вместе с тем упали продажи белорусских тракторов, грузовых автомобилей и даже пресловутой молочной продукции.

В 2017 году наша страна, также как и Украина, начала выбираться из экономического кризиса – с начала года белорусские предприятия также значительно увеличили экспорт товаров – на 18,2% или 4,2 миллиарда долларов.

Выходит, обе страны наконец преодолели трудности и показывают положительную динамику? Да, но есть нюанс.

За это время экономика Украины сумела резко уменьшить свою зависимость от российского рынка. Теперь крупнейшим партнером во внешней торговле является Евросоюз, доля которого в экспорте сейчас составляет около 40%. Далее идет Россия – 9,5%, Турция – 5,8%, Индия – 5,3%, Египет – 4,8% и Китай – 4,6%.

В случае Беларуси ситуация выглядит совершенно по-иному: на долю России до сих пор приходится 45,2% всего объема экспорта товаров Беларуси (при том, что в январе-августе 2016 года было 44,8%).

А это означает, что при ближайшем падении мировых цен на нефть или новых санкций в отношение соседний страны (а что-то подсказывает, что их не придется ждать долго), Беларусь вновь окажется затянутой в воронку экономического кризиса. Совсем как корабли, попадающие пресловутый Бермудский треугольник.

Павел Росс, gazetaby.com