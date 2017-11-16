Белорусам разослали 28 тысяч «писем счастья» 27 16.11.2017, 13:50

8,985

Начались проверки в связи с новой редакцией декрета №3.

В связи с подготовкой к изданию обновленной версии декрета №3 белорусам начали приходить «письма счастья».

Об этом в редакцию Charter97.org сообщил читатель, получивший такое письмо от Национального статистического комитета.

Авторы письма сообщают, что намерены обследовать 28 тысяч семей и предупреждают, что хотят услышать от каждого «достоверную информацию» о своей работе или ее отсутствии, характере трудовой деятельности, причинах незанятости и работе в прошлом.

Напомним, что проект обновленного декрета №3 находится на рассмотрении в администрации Лукашенко. Власти «причесали» его название, убрав оттуда слово «иждивенчество» и добавив «стимулирование занятости». Министр труда Ирина Костевич сообщила, что теперь тунеядцы будут возмещать «социальные затраты государства».