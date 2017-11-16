Белорусам разослали 28 тысяч «писем счастья»27
- 16.11.2017, 13:50
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Начались проверки в связи с новой редакцией декрета №3.
В связи с подготовкой к изданию обновленной версии декрета №3 белорусам начали приходить «письма счастья».
Об этом в редакцию Charter97.org сообщил читатель, получивший такое письмо от Национального статистического комитета.
Авторы письма сообщают, что намерены обследовать 28 тысяч семей и предупреждают, что хотят услышать от каждого «достоверную информацию» о своей работе или ее отсутствии, характере трудовой деятельности, причинах незанятости и работе в прошлом.
Напомним, что проект обновленного декрета №3 находится на рассмотрении в администрации Лукашенко. Власти «причесали» его название, убрав оттуда слово «иждивенчество» и добавив «стимулирование занятости». Министр труда Ирина Костевич сообщила, что теперь тунеядцы будут возмещать «социальные затраты государства».