Сейм Литвы принял «Закон Магнитского» 2 16.11.2017, 15:35

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Фото: DELFI

За проект единогласно проголосовал 91 парламентарий.

В четверг Сейм Литвы принял так называемый "Закон Магнитского", которым запрещен въезд в страну иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека, пишет Delfi.

Принятый правовой акт должен вступить в силу с января следующего года. Это означает, что "черный список" таких лиц будет составлен и начнет действовать со следующего года. "Я считаю, что это фундаментальный закон, демонстрирующий наше уважение к правам человека прежде всего в России, потому что речь идет о человеке, который пытался защитить Россию от уничтожения российского бюджета, воровства у граждан России.

За это пострадал, за это был уничтожен теми, кто воровал из российского бюджета. Это уважение к России и ее вероятному демократическому будущему", - сказал в четверг в Сейме консерватор Эмануэлис Зингерис.

Его коллега Жигимантас Павилёнис обратил внимание на то, что принятие закона происходит в тот день, когда восемь лет назад в России был убит юрист Сергей Магнитский. "Этого послания свободы от нашего парламента ждет та демократическая часть российского общества, те люди, которые действительно жертвовали своими жизнями и своими судьбами, чтобы не позволить (Владимиру) Путину полностью контролировать большую часть общества", - сказал консерватор Мантас Адоменас.

Литва стала четвертым государством в мире, принявшим такой правовой акт. "Закон Магнитского" есть в США, Эстонии и Канаде. Согласно принятым поправкам к Закону о правовом статусе иностранцев, предлагается запретить иностранцу въезд в Литву не более, чем на пять лет, если имеется серьезное основание полагать, что он совершил в зарубежном государстве тяжкое или очень тяжкое преступление против личности, в результате чего были нарушены права человека и свободы, если он совершил коррупционное преступление, занимался отмыванием денег, подстрекал или иным образом участвовал в совершении таких преступлений, а также если он включен в национальный список нежелательных иностранцев, составленный страной - членом Евросоюза (ЕС), Европейской ассоциации свободной торговли, НАТО. Решение запретить таким иностранцам въезд в Литву по предложению министра иностранных дел будет принимать министр внутренних дел.

В законе также установлена возможность не сообщать включенному в список нежелательных лиц иностранцу о принятом в его отношении решении. Сообщаться не будет в том случае, если это может навредить интересам государственной безопасности, обороны, общественной безопасности, превенции преступных деяний, следствия и уголовного преследования. Посол России в Литве Александр Удальцов сказал российскому новостному агентству "Инфтерфакс", что если Cейм Литвы примет "Закон Магнитского", то Россия ответит на "еще один недружественный шаг Литвы" и запретит въезд в Россию нежелательным лицам.

Закон, названный именем С. Магнитского, в 2012 году приняли США, введя санкции в отношении связанных с нарушениями прав человека российских чиновников. США запретили выдавать им визы и заморозили активы, в этом списке сейчас более 40 фамилий. Российская правоохрана вместо того, чтобы расследовать Вместо расследования раскрытой адвокатом С. Магнитским преступной коррупционной схемы, российские правоохранительные органы предъявили ему сфальсифицированные обвинения, он был арестован и умер в тюрьме в 2009 году.