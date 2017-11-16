Легенда жадности 12 Cветлана Калинкина

16.11.2017, 15:41

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Cветлана Калинкина

Анатолий Капский рискует войти в историю просто как банальная легенда жадности.

Как же красиво все начиналось! Анатолий Капский – герой, умница. Завалил завод БАТЭ, зато из заводской команды создал отличный футбольный клуб БАТЭ.

Благодаря ему, благодаря его победам и поражениям белорусы пережили столько ярких эмоций – гордость, боль, триумф, веру в чудо, веру в себя…

Благодаря ему, белорусы, наконец, вспомнили, что можно побеждать или, по крайней мере, достойно сражаться.

Благодаря ему мы поняли, как много может сделать человек, который увлечен и талантлив.

Капский – легенда.

Но эта легенда на наших глазах рушится, заставляя переживать стыд.

Сегодня стало известно, что болельщик БАТЭ Дмитрий Смирнов компенсировал клубу штраф, который из-за него был наложен на борисовчан футбольной федерацией.

1610 рублей. 800 долларов.

Болельщик посчитал несправедливым назначенный пенальти, выбежал на поле «поговорить» с судьей, его скрутили, вывели, клуб наказали…

И клуб не постеснялся принять деньги за эти эмоции. За то, что есть люди, которые искренне, безмерно, безгранично сопереживают их игре и их результату.

Более того, пресс-служба БАТЭ сообщила, что против Смирнова подавать иск не будет. А вот что касается болельщика Александра Венгерского, который выбежал на поле с бело-красно-белым флагом во время матча БАТЭ-Арсенал, то от иска клуб не отказывается. Клуб настойчив в своем желании взыскать с Венгерского 5000 евро через суд.

Постыдная мелочность, позорная жадность, вопиющее жлобство!

Футбольный бог Анатолий Капский сдувается просто на наших глазах. И теперь он рискует войти в историю просто как банальная легенда жадности.

Очень жаль. Правда, очень-очень жаль

Светлана Калинкина, belaruspartisan.org