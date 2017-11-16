Не стоит верить болотному генералиссимусу 8 Богдан Яременко

16.11.2017, 15:56

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Богдан Яременко

Зачем Порошенко провел с Лукашенко дьюти-фри саммит в Объединенных Арабских Эмиратах?

Блин, как все на Беларусь обиделись, что она в комитете ООН проголосовала против резолюции по Крыму!

И традиционно больной беспамятством украинский политикум как-то даже и не вспомнил, что за пару недель до этого президент Порошенко провел с Лукашенко дьюти-фри саммит в Объединенных Арабских Эмиратах.

А каких-то три месяца назад Порошенко принимал Лукашенко с официальным (!) визитом в Украине!

И, конечно же, они обо всем с ним договорились.

Вот у меня вопрос возникает: президент Порошенко не обсуждал с Лукашенко вопросы, связанные с оккупацией Крыма? Может обсудил, но не понял позицию Беларуси? Может обсудил, все понял, не сомневался, что Беларусь - это союзник России, который никогда не поддержит Украину вопреки воли России, но все равно продолжает встречаться с Лукашенко? Тогда зачем?

Или все это было для того, чтобы получить заверения «болотного генералиссимуса», что территория Беларуси никогда не будет использована для агрессии против Украины? Если это так, то почему же мы так активно реагировали на недавние российско-белорусские военные маневры? Что же нас так пугало, если сам Лукашенко нам гарантии безопасности выдал?

Может, повестка дня отношений Порошенко-Лукашенко - это не про Крым, войну и безопасность? Что, опять прорыв на «Богданах», оседланных рошеновскими конфетами?

И сколько вокруг этой лишенной смысла украинско-белорусской возни разговоров, намеков, недоговоренностей!

Но выводы очевидны - Украина и дальше будет строить из себя оскорбленную и шокированную, если продолжит игнорировать основные факты жизни. В частности, что лукашенковская Беларусь - это прогнозируемо недружественная страна, источник угрозы, развивать отношения с которой без учета контроля над ней России - невозможно.

А украинским «талейранчикам» стоит понять, что все заигрывания с Лукашенко отнюдь не будут игрой на отрыв Беларуси от России. Просто не ставит Лукашенко такой цели (а Украина не имеет для реализации этой цели ресурсов). Цель у него одна - удержать власть. И помогая ему в этом неумелыми дипломатическими маневрами, Украина просто затягивает страдания братского белорусского народа, не получая взамен ничего, кроме позора.

Тот факт, что твой стратегический партнер голосует против стратегически важной или лучше сказать экзистенциальной для тебя резолюции ООН, а ты ничего не можешь сделать, кроме того, чтобы пригласить его на очередное рандеву, - это и есть позор.

Богдан Яременко, «Фейсбук»