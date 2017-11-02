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Лукашенко в Эмиратах случайно встретился с Порошенко

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  • 2.11.2017, 10:34
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Отдых диктатора прервали самым неожиданным образом.

Находясь с «рабочим» визитом в ОАЭ вот уже вторую неделю, Лукашенко 2 ноября встретился там с президентом Украины Петром Порошенко, передает БелТА.

Пропагандистские СМИ продолжают называть «рабочим визитом» отпуск Лукашенко, который находится в Эмиратах уже вторую неделю вместе с сыновьями Виктором и Колей.

Как утверждает БелТА, во время визита запланированы переговоры Лукашенко с руководством страны, а также ряд встреч с представителями бизнес-кругов. Однако за 8 дней Лукашенко провел лишь одну встречу и накануне возложил венок к Мемориалу павших воинов.

Но на руку Лукашенко сыграл действительно рабочий визит в ОАЭ Петра Порошенко, который находится там 1-2 ноября.

БелТА сообщает, что 2 ноября в ОАЭ состоялась встреча Лукашенко и Порошенко. Заметим, что в расписании Лукашенко данная встреча ранее не была запланирована.


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