Работников рогачевского завода отправляют в отпуск за свой счет 5 16.11.2017, 17:10

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Фото: "Гомельская правда"

Продавать продукцию завода «Диапроектор» буквально некому.

Игорь Зайцев, член профсоюза РЭП, работает на рогачевском заводе «Диапроектор». Он рассказал praca-by.info, что недавно начальство объявило работникам о необходимости взять от 5 до 10 дней отпуска без сохранения заработной платы:

– Руководство объяснило, что работы нет, загруженность – где-то на 70%. Поэтому нужно отгулять «за свой счет» кому пять, кому десять дней в ноябре и декабре. Раньше «отдыхали» по два-три дня в месяц, а теперь – вот так. Выбор такой: или сокращать штат на 150-200 человек, или переходить на неполную рабочую неделю, - объяснил Игорь Зайцев.

Положение дел завода Игорь Зайцев оценивает как не слишком хорошее:

– В добрые времена на заводе работало около шести тысяч. Но работы нет, люди постепенно уходят; и сейчас осталось около тысячи. Мнение рабочих такое: начальство ничего не делает. Свои деньги получает, а заказов не ищет. Нам так и объявило: «Ищите заказы сами».

Положение дел на заводе «Диапроектор» прокомментировал лидер профсоюза РЭП в Гомельской области Виктор Козлов:

– Агония «Диапроектора» длится лет десять, если не больше. Это предприятие оборонного назначения; делало прицелы ночного видения, танковые прицелы и другую военную оптику, и не только для Советского союза: поставки были в разные страны. А то, что сейчас людей переводят на неполную рабочую неделю, это закономерно, потому что в России и свои такие заводы есть, и не один. А для белорусской армии того, что выпускает «Диапроектор» - хватает за глаза. Продавать продукцию буквально некому. То, что началось в начале девяностых годов прошлого века, продолжается и сейчас, во второй половине двадцатых годов двадцать первого столетия: медленная гибель предприятия. Место «Диапроектору» - на свалке истории. И люди, которые там работают, должны это понимать.

Справочно: ОАО «Рогачевский завод «Диапроектор» работает с 1970 года, строился Министерством оборонной промышленности СССР. Каталог продукции содержит следующие категории товаров: приборы специального назначения, прицелы и приборы оптические, автосервисное оборудование, коммутационное оборудование, антивандальные светильники.