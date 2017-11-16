Минское «Динамо» всухую обыграло «Куньлунь» 16.11.2017, 17:31

Белорусские хоккеисты забросили в ворота соперника две шайбы.

Минское "Динамо" на выезде обыграло "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:0. У "зубров" во втором периоде шайбы забросили Андрей Степанов и Куинтон Хауден. Голкипер минчан Юнас Энрот записал в актив четвертый в сезоне "сухарь". Китайский клуб не смог победить в четвертом матче кряду, сообщает «Прессбол».

Куньлунь — Динамо Мн — 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Шанхай. "Фэйян". Начало — в 14.30.

Куньлунь: Хелльберг (Скрынник); Кулда — Граборенко, Дефацио — Брюле — Вольски; Перетягин — Блэкер, Лессио — Кейн — Ип; Ярвинен — Хлыстов, О’Доннелл — Риссанен — Турессон; Чипчура — Локхарт — Джо; Воробей.

Динамо Мн: Энрот (Карнаухов); Граньяни — Денисов (К), Лингле — Хауден — Фонтэйн; Коробов (А) — Шинкевич, Павлович (А) — Шарангович — Скилли; Хенкель — Знахаренко, Степанов — Ковыршин — Гаврус; Дрозд — Волков — Карабань; Дюков, Буйницкий.

Шайбы: 0:1 — Степанов (Коробов, 27.14). 0:2 — Хауден (Фонтэйн, Граньяни, 38.23 — бол.).