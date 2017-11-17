Территория беспредела и ООН Виталий Портников

17.11.2017, 13:56

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Виталий Портников

Крым – не просто аннексированная территория, Крым - это оккупированная территория.

Голосование в комитете Генассамблеи ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам по Крыму – один из тех путей, которыми, по моему мнению, должна продвигаться Украина, если она действительно хочет восстановления территориальной целостности и решения проблемы полуострова.

Крым – не просто аннексированная территория. Это – оккупированная территория. Поэтому, считаю, важно напоминать международному сообществу, что после аннексии Крым вовсе не стал «обычным» субъектом Российской Федерации.

Нет, в Крыму существует совершенно особый правовой режим, который, как видно, и является отражением подхода России к этой территории как к бесправной колонии. В Крыму совершенно другое правосудие, чем в России, его фактическим властям, похоже, позволено по отношению к населению полуострова куда больше, чем это могут себе даже представить власти «обычного» региона.

Без всякого интереса к российскому законодательству ведут себя в Крыму российские же спецслужбы. Вижу, что Крым – территория легитимизированного беспредела. И в мире должны об этом знать.

Еще один важный фактор – это готовность российских властей разделить население оккупированной территории на категории в соответствии не только с политической ориентацией, но и с этническим происхождением.

Очевидно, что в самом бесправном положении оказались крымскотатарские и украинские активисты. В этом смысле российский оккупационный режим напоминает по своей структуре подходы нацистского и сталинского режимов в Крыму в годы Второй мировой войны, когда разделение шло по тем же критериям: крымские евреи-крымчаки не могли спастись от Холокоста, крымские татары и представители других коренных народов полуострова – от депортации.

Резолюция ООН, по сути, признает этот печальный факт. И напоминает, что никакие антиконституционные решения российского парламента и президента об аннексии не «закрывают» крымский вопрос.

Резолюция имеет значение и для населения самого Крыма. Она должна напомнить крымчанам о временном статусе нахождения полуострова под контролем Москвы. Для кого-то это – надежда на скорое освобождение, изгнание оккупационных войск и их наемников из Крыма. А кого-то это может остановить в излишнем рвении на службе оккупационной власти – что тоже важно для того, чтобы уже сейчас попытаться остановить маховик репрессий и обеспечить жителям украинского полуострова хотя бы минимальную правовую поддержку на период до демонтажа оккупационного режима в Крыму.

Виталий Портников, Крым.Реалии