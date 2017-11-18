Все маски сброшены: Лукашенко показал истинное отношение к Украине 7 18.11.2017, 13:16

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Дмитрий Тымчук

Ясно, чьи приказы выполняет белорусский диктатор.

В Беларуси задержали еще одного гражданина Украины. На этот раз – собственного корреспондента общественного вещателя "Украинское радио" Павла Шаройко, который не выходит на связь уже около двух недель. Минск задержание журналиста пока официально не подтверждает, но об этом заявили гендиректор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания, генеральный продюсер "Украинского радио" Дмитрий Хоркин и жена Павла Елена.

По неофициальной информации, журналиста обвиняют в шпионаже. Глава комитета ВР по вопросам свободы слова и информполитики и нардеп от "Народного фронта" Виктория Сюмар уверена, что это классический "российский стиль". Аналогичного мнения придерживается и ее коллега по фракции, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. Об этом он заявил "Апострофу".

- Наши источники в Беларуси подтверждают задержание Павла Шаройко. Думаю, особых оснований для рассмотрения разных вариантов нет.

Совершенно понятно, что после задержания гражданина Украины Гриба, который находился на территории якобы нейтральной Беларуси, а теперь и после задержания самими белорусскими спецслужбами украинского журналиста, Лукашенко просто снял маску и показывает свое истинное лицо, о котором, в общем-то, лично я говорил и ранее.

Проведение совместных российско-белорусских учений "Запад-2017" в то время, когда Россия уже три с половиной года ведет войну против Украины. Затем – предоставление территории своей страны для российских спецслужб и их работы против граждан Украины и задержание самими белорусами по явной наводке ФСБ украинского журналиста.

Мы видим, что Беларусь стопроцентно содействует России, что бы нам ни рассказывали в Минске, что бы ни рассказывал Лукашенко об отношениях с Украиной. Мы понимаем, кто ведущий и кто ведомый, и кто чьи приказы выполняет.

По-моему, любые дальнейшие попытки Лукашенко изображать какого-то там правителя, который принимает решения самостоятельно, без указки из Кремля, были бы дурными. Все маски сброшены.