Франция поддерживает санкции против России 1 18.11.2017, 14:12

Предпосылок для снятия санкций против РФ нет.

Об этом заявила глава министерства Европы и иностранных дел Франции Натали Луазо на встрече с вице-премьер-министром Украины по вопросам евроинтеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе в Париже 17 ноября, сообщила пресс-служба Кабмина.

"Несмотря на то, что экономика Франции несет потери от санкций, наша страна придерживается санкционного режима, поскольку пока нет предпосылок для их ослабления", – сказала Луазо.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что санкции остаются главным инструментом воздействия на РФ.

Также Луазо заявила, что Франция разделяет взгляды Украины относительно развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе. Она считает, что миссия должна "служить консолидации процесса в рамках Минских договоренностей", отметила пресс-служба.

Политик заявила, что Франция поддерживает реформы, которые внедряются в Украине.

В марте 2014 года Россия аннексировала украинский полуостров Крым, а в апреле начала вооруженный конфликт на Донбассе. В отношении РФ были введены экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами весной 2014 года. Санкционные пакеты несколько раз расширялись и ужесточались.