«Мы пришли, чтобы вернуть нам нашу страну!»6
- 18.11.2017, 15:58
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В столице Зимбабве прошел многотысячный марш в поддержку перемен в стране.
Десятки тысяч зимбабвийцев вышли на улицы своей столицы, чтобы выразить поддержку военным, которые отстранили от власти диктатора Роберта Мугабе.
Участники марша скандировали лозунги: «Мугабе, уходи!», «Мы пришли, чтобы вернуть нам нашу страну!»
Жители Хараре не скрывали свои эмоции, когда говорили о необходимости политических и экономических изменений после двух десятилетий репрессий и лишений при правлении Мугабе.
Издание The Guardian предоставило видеозапись прошедшего марша: