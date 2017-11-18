«Мы пришли, чтобы вернуть нам нашу страну!» 6 18.11.2017, 15:58

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Фото: twitter

В столице Зимбабве прошел многотысячный марш в поддержку перемен в стране.

Десятки тысяч зимбабвийцев вышли на улицы своей столицы, чтобы выразить поддержку военным, которые отстранили от власти диктатора Роберта Мугабе.

Участники марша скандировали лозунги: «Мугабе, уходи!», «Мы пришли, чтобы вернуть нам нашу страну!»

Жители Хараре не скрывали свои эмоции, когда говорили о необходимости политических и экономических изменений после двух десятилетий репрессий и лишений при правлении Мугабе.

Издание The Guardian предоставило видеозапись прошедшего марша: