Гитарист «Крамбамбули» cтал лицом компании Yamaha в Беларуси 2 18.11.2017, 16:09

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Фото: hrodna.life

Павел Трипуть стал первым белорусом, который получил эндорсерский контракт с компанией Yamaha.

Менее 10 лет потратил Павел Трипуть на то, чтобы пройти путь от гитариста оркестра Гродненской филармонии до первого в Беларуси эндорсера компании Yamaha, пишет сайт hrodna.life.

Павел Трипуть – гитарист групп «Крамбамбуля» и «The Superbullz», создатель и гитарист группы «OpTeamist Project», композитор, аранжировщик, преподаватель игры на гитаре. 10 лет назад он был одним из создателей популярной в то время в Гродно группы «Stop Time».

2017 год оказался у Павла сильно связанным с брендом Yamaha. Сначала вместе с «OpTeamist Project» он записал видео для участия в E-band competition 2017 и выиграл гитару от компании Yamaha, затем выступил на мастер классе гитариста группы «Rage» Виктора Смольского, всемирного эндорсера компании Yamaha, а менее чем через полгода и сам Трипуть подписал контракт с компанией.

Эндорсер — известный в своем регионе либо в мире музыкант, использующий в своей деятельности инструменты конкретного бренда по контракту.

Эндорсерские контракты — взаимовыгодные проекты, в которых музыкант продвигает продукты бренда, а бренд, в свою очередь, оказывает поддержку артистам.

EarnOnMusic.com встретились с Павлом Трипутем в Минске, на международной конференции Minsk Music Week 2017 Colisium, и записали первое интервью после подписания контракта.