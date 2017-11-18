У партии Эмманюэля Макрона появился новый руководитель
- 18.11.2017, 16:38
Партию «Республика на марше» возглавил бывший представитель правительства Франции.
Руководителем партии "Республика на марше", созданной президентом Эмманюэлем Макроном, стал бывший представитель правительства Франции Кристоф Кастанер. Этот пост он будет занимать в течение трех лет, пишет DW.
Руководителем партии "Республика на марше", созданной действующим президентом Франции Эмманюэлем Макроном, избран бывший официальный представитель правительства страны, 51-летний Кристоф Кастанер. Соответствующее решение приняли в субботу, 18 ноября, почти единогласно (воздержались два человека) делегаты первого партийного съезда в Лионе. В должности главы "Республики на марше" Кастанер сменит Катрин Барбару, временно исполнявшей обязанности руководителя. Занимать этот пост он будет в течение трех лет.
Соратники Макрона покидают партию
Непосредственно перед съездом в Лионе около 100 членов "Республики на марше", прежних соратников Макрона, решили выйти из нее, обвинив партийное руководство в авторитарном стиле управления и в измене основным демократическим ценностям. Их критику вызвал в частности, тот факт, что перед выборами не было проведено первичное голосование всех членов "Республики на марше".
"Республика на марше" была основана Эмманюэлем Макроном как политическое движение в апреле 2016 года. Вскоре после победы Макрона на президентских выборах она получила большинство мест в парламенте страны - Национальном собрании.