Надежда Скардино и Ирина Кривко завоевали две медали на чемпионате Норвегии 3 18.11.2017, 18:01

2,862

Надежда Скардино

Фото: racyja.com

Белорусские биатлонистки выиграли «серебро» и «бронзу».

На открытом чемпионате Норвегии в Шушине на пьедестал взошли две белоруски – Надежда Скардино стала серебряным призером гонки, а Ирина Кривко взяла бронзу. Девушки поразили все мишени, но чуть уступили в скорости сопернице – лидером гонки стала немка Денизе Херрман, пишет kp.by.

Фото: Биатлон online

Дарья Домрачева финишировала седьмой – она допустила один промах при стрельбе стоя. Вот как расположились места других наших спортсменок в итоговом протоколе: Дарья Юркевич – 23-я, Надежда Писарева – 41-я, Кристина Ильченко – 44-я, Анна Сола – 90-я.

В Шушене состоится и мужская спринтерская гонка на 10 км. На 19 ноября запланированы две гонки с массового старта. А 23 ноября пройдет первый этап Кубка IBU.