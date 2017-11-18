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Надежда Скардино и Ирина Кривко завоевали две медали на чемпионате Норвегии

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  • 18.11.2017, 18:01
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Надежда Скардино
Фото: racyja.com

Белорусские биатлонистки выиграли «серебро» и «бронзу».

На открытом чемпионате Норвегии в Шушине на пьедестал взошли две белоруски – Надежда Скардино стала серебряным призером гонки, а Ирина Кривко взяла бронзу. Девушки поразили все мишени, но чуть уступили в скорости сопернице – лидером гонки стала немка Денизе Херрман, пишет kp.by.

Фото: Биатлон online

Дарья Домрачева финишировала седьмой – она допустила один промах при стрельбе стоя. Вот как расположились места других наших спортсменок в итоговом протоколе: Дарья Юркевич – 23-я, Надежда Писарева – 41-я, Кристина Ильченко – 44-я, Анна Сола – 90-я.

В Шушене состоится и мужская спринтерская гонка на 10 км. На 19 ноября запланированы две гонки с массового старта. А 23 ноября пройдет первый этап Кубка IBU.


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